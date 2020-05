Proračun ljubljanske občine: Dovolj finančne rezerve za težke čase

Ljubljanska občina je epidemijo koronavirusa pričakala v dobri finančni kondiciji, zato tudi upad prihodkov, za zdaj povezanih predvsem s turizmom, in preteča kriza na nepremičninskem trgu za občinsko blagajno še ne zbujata skrbi. Da bi lažje razumeli finančni položaj, v katerem se je znašla občina, je treba najprej vedeti, da se lokalne skupnosti financirajo povsem drugače kot država. Če je država predvsem prek pobranih davkov in prispevkov ob hitrem upadu gospodarske dejavnosti prizadeta takoj, občina tega udarca ne občuti tako hitro, saj se ji davčni prihodki, ki so recimo lani predstavljali kar 65 odstotkov proračuna, bistveno znižajo šele, ko se država odloči občinam znižati povprečnino. Ker je že vlada Marjana Šarca občinam povprečnino dvignila, Janševa vlada pa se je z njimi dogovorila še za dodaten dvig, pri tej, ključni proračunski postavki ljubljanska občina letos ne bo prikrajšana, temveč bo celo na boljšem. Kar je razvidno tudi iz predlaganega rebalansa letošnjega proračuna, ki prihodke na tej postavki povečuje za 3,6 milijona evrov.