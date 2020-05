#Intervju Ulrike Guérot, pobudnica ideje o evropski republiki: Prihodnost Evropske unije bo določil spomin na koronakrizo

Že sedem let se politična znanstvenica nemških korenin Ulrike Guérot ukvarja z idejo vzpostavitve evropske republike, v kateri bi bili državljani dejanski suveren. Z avstrijskim pisateljem Robertom Menassejem je oblikovala manifest za evropsko republiko, v kateri bi evropski državljani neposredno volili evropskega predsednika in evropski parlament, oblikovan bi bil tudi evropski senat kot drugi dom zakonodajne veje oblasti. Sprva so se njeni zamisli posmehovali, čez čas pa je postala vse pogostejši predmet razprav o prihodnosti Evrope.