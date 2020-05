Guvernerji se zavedajo, da padcu gospodarske aktivnosti ne bo sledilo hitro okrevanje, kažejo zapiski z njihovega zasedanja, ki je potekalo 30. aprila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednica ECB Christine Lagarde je prejšnji mesec ocenila, da bi bruto domači proizvod območja z evrom letos lahko upadel med pet in 12 odstotki zaradi omejitvenih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, ki so ohromili gospodarsko aktivnost, povečali brezposelnost in prekinili mednarodne dobavne poti.

Centralna banka območja evra bo naslednjo napoved četrtletne rasti in inflacije za 19 držav članic objavila po naslednjem srečanju, ki bo 4. junija. Ker je še nemogoče napovedati, kakšne bodo posledice epidemije, guvernerji pričakujejo, da bo napoved precej slabša od predhodne.