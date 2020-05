V zraku je že čutiti, da prihajajo lepi časi. Epidemiološka slika je menda dobra in se še izboljšuje, del otrok in šolarjev se je že vrnil v vzgojno-izobraževalne ustanove, lokali se polnijo, tako da se življenje z vsakim dnem bolj zanesljivo vrača v normalno stanje, pa še turistične bone bomo lahko unovčevali povsod po naši lepi deželi. Le predpisana zaščita z maskami v nekaterih službah, v javnih zaprtih prostorih in ob uporabi javnih prevoznih sredstev nas opominja na to, kako drugačno je bilo življenje med epidemijo.

Kacina klicarile neveste A tudi te maškarade utegne biti kmalu konec, vsaj sodeč po javnem protestu nekaterih politikov in poslancev v državnem zboru. Jani Möderndorfer, novinec v vrstah LMŠ, in Marko Koprivc iz SD sta ena prvih, ki sta iz revolta odvrgla zaščitna sredstva na delovnem mestu in sotrpinom iz političnih vrst namignila, da imata dovolj nošnje obraznih modnih dodatkov. V Slovenskih novicah so brž analizirali stanje in ugotovili, da je tovrstnih gverilcev vedno več, prihajajo pa iz vrst SD, LMŠ in SNS, brez mask pa so opazili celo celotno vlado med sejo na Brdu. »Zdi se mi dobesedno bebavo, da v gostinskem lokalu pet ljudi sedi za isto mizo ter pijejo in jedo, včeraj pa je bila v državen zboru v velikem prostoru komedija, ko je predsedujoči sedel na eni strani dvorane, izpraševalec pa 50 metrov stran, zato da ne bi koga okužila. NIJZ se ne bo več delal norca tudi v tem prostoru. Če ste v vladi razglasili konec epidemije, naj bo tako, ne pa da se bomo še malo hecali naprej,« je povedal Jani Möderndorfer, eden izmed prvih tovrstnih vstajnikov. So pa v Slovenskih novicah objavili še, da zakon o nalezljivih boleznih predvideva globe od 41 do 417 evrov za fizične osebe ter od 417 do 41.729 evrov za pravne osebe, zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo pa je prinesel še višje globe. Fizična oseba je lahko kaznovana z globo od 400 do 4000 evrov, pravna pa s 4000 do 100.000 evrov. »Ali so lahko kaznovani tudi državni funkcionarji, pa bo kmalu jasno,« so še javno ugotavljali v novicah. Živ dokaz, da se življenje počasi vrača na stara pota, je tudi gostovanje Jelka Kacina v oddaji Svet na Kanalu A. Novinar in imitator v radijski oddaji Radio Ga Ga Aleksander Pozvek je uradnega vladnega govorca povabil v etnografski muzej na razstavo o koronavicih, ki so nastali v samoizolacijskem času. Če se je bilo v času karantene v sredstvih javnega obveščanja dobesedno bogokletno norčevati iz smrtonosnih mikroorganizmov, se je tokrat Kacin navduševal nad slovensko satirično ustvarjalnostjo v času koronakrize. Sicer z masko na obrazu in razkuženimi rokami je povedal, da so bile v času koronakrize najbolj razdražene neveste, ki so ga klicarile po telefonu, ker so morale odpovedovati poroke. »Neveste so izjemno občutljive. Ko sem govoril, da bi se poroke lahko organizirale na stadionih, je bilo ogromno zgražanja,« je priznal Jelko Kacin. Dodal je, da je eden bolj življenjskih vicev, ki jih je prebral, tale: »Osmi dan karantene. Ata in mama se ločujeta. Pri kom naj ostanem? Matej, 41 let.«

Namesto baby booma več ločitvenih vlog Da Kacinu ljub vic sploh ni vic, temveč absolutna resnica, je v reviji Suzy razkrila Veronika Podgoršek, doktorica znanosti s področja družinske in zakonske terapije. Idilična slika, da bo zaradi epidemije in prisilnega ostajanja doma veliko parov izboljšalo odnose, se je po njenih besedah razblinila v precej kruto realnost. Namesto baby booma smo priča rekordnemu številu ločitev in razhajanj, saj podatki, ki jih je analizirala Podgorškova, kažejo, da se je povečalo povpraševanje za najem stanovanj v povezavi z razhodi. Tudi na centrih za socialno delo so se podaljšale čakalne dobe zaradi izjemnega naraščanja števila ločitvenih vlog. So pa nekateri med prisilnim tičanjem skupaj svoje vezi še okrepili. Ena takšnih je Katja Ajster, ki nastopa in poje z umetniškim imenom Kataya. »Prej sva se res malo videla, zdaj pa sva se malo bolje spoznala. Karantena bi lahko še trajala,« je navdušeno razlagala v časopisu Svet24. Ni pa samo bolje spoznavala svojega partnerja Tima, temveč je tudi pisala knjigo o svojem življenju. Tega opravila se je sicer lotila že pred pol leta, a med časom karantene se je pisanju lahko bolj posvetila. Kot je podrobneje obrazložila, piše knjigo o tem, kako je postala to, kar je. »V knjigi opisujem primere svojega duhovnega popotovanja, svoje uspehe in tragedije. Pišem o svojih duhovnih vpogledih in intuitivnih občutjih ter o tem, kaj me je naučilo življenje,« je v katarzičnem duhu razlagala Kataya. Med karanteno je veliko pisal tudi nekoč izgoreli Aljoša Bagola. V reviji Suzy je napovedal, da lahko kmalu pričakujemo njegovo novo knjigo, in celo izdal, kakšna bo njena tematika, čeprav je bil pri tem zelo skop z besedami. »O sreči in naših prizadevanjih zanjo,« je razkril.