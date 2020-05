Pa smo dočakali konec nadloge. Vsaj na papirju. Vladni vrh je preklical epidemijo supernalezljivega virusa, ki je bila razglašena 12. marca, in življenje se počasi vrača v stanje normale. Tudi zato je med našimi slavnimi prijatelji že opaziti prve znake psihofizičnega okrevanja. Celo časopisi in revije, ki so vsak dan skrbno in natančno spremljali karantenske prigode naših zvezdniških sodržavljanov in nas poglobljeno obveščali o njihovih domačih junaških dejanjih, niso več tako polni pripetljajev in prigod iz osame doma.

Tino Gaber motijo »fikusi«

Ena prvih znanilcev povratka v klasično življenjsko stvarnost, kot smo je bili navajeni še februarja, je anketa v reviji Suzy, v kateri so nekaj pomembnih Slovencev povprašali, kaj jih najhitreje razjezi. Igralka, voditeljica in blogarka Ula Furlan je razložila, da jo najhitreje razjezi krivica, zaradi nje, kot je še tehtno razpredla, kdaj celo utopično in pravičniško povzdiguje glas in maha z rokami. Takoj za krivico so na njenem seznamu za jezo še agresija, sovraštvo, ignoranca in nepozornost. Na živec, kot se je izrazila po domače, pa ji v vsakdanjem življenju stopi celo kakšna takšna malenkost, kot je pomanjkanje parkirnega prostora, ko pride pozno domov z dela, ali pa to, da se desetkrat zatipka na telefonu.

Ignoranca najhitreje razhudi še sociologinjo in registrirano lobistko ter nekdanjo manekenko in misico Tino Gaber. Ker je sama oseba z zelo intenzivnimi čustvi, kot se je pohvalila, ji brezbrižni »fikusi«, kot je imenovala navadne ignorante, res velikokrat poženejo kri po žilah. »Njihov 'fikusizem' zagovarja to, da če zanikamo, da neki problem obstaja, in si zatiskamo oči, potem težave ni in ni treba narediti nič,« je v sociološki analizi priobčila Gabrova.

A ta jeza je največkrat povsem ukrotljiva. Hudo lahko postane, ko kakšen nergač svoje jeze ali celo kakšne druge, še bolj čustveno izražene hibe ne zna krotiti. Za revijo Vklop Stop se je na to temo razgovorila voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar, prav tako nekdanja manekenka, ki pa se je podala v novinarske vode. Povedala je, da je že kar nekaj nadlegovalcev prijavila policiji. Sicer ni šlo za nasilneže, temveč zgolj za ljudi, ki so hoteli nepovabljeni vdreti v njen prostor. »Ljudje, ki kar pridejo pred stavbo podjetja Pro Plus in čakajo, da bom šla domov, da se bodo pogovarjali z mano – ampak ne zato, ker bi mi hoteli kaj narediti. Tega je bilo več kot groženj z nasiljem,« je dejala Lesarjeva.

Težave s takšnimi in drugačnimi oboževalci je imela, odkar je postala slavna, tudi Bojana Beović, infektologinja, ki smo jo zadnje čase videvali na televiziji v vlogi vodje svetovalne skupine na ministrstvu za zdravje, ko nam je tako rekoč vsak dan sporočala novice, povezane s koronaorganizmi. Zaradi vsesplošne medijske izpostavljenosti, ki je ni bila vajena, se je morala spopasti tudi s takšnimi, k pikrosti nagnjenimi sodržavljani. Pa še ti so se opogumili šele potem, ko se je epidemiološka slika začela umirjati. »Dokler je šlo zares, so ljudje poslušali in ni bilo nobenih nenavadnih komentarjev. Sedaj, ko se je vse skupaj malce sprostilo, pa na dan prihajajo najrazličnejše opazke ter obešanje na vsako besedo, ki jo izrečemo,« je za revijo Suzy dejala Beovićeva.