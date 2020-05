Sprememba posebnega statusa Hongkonga bo prizadela trgovinske odnose z ZDA in običajne prebivalce Hongkonga, ki bodo želeli potovati v ZDA. Ameriški ukrep lahko ogrozi status mesta kot finančnega sedeža regije oziroma enega od finančnih centrov celotne Azije, preko katerega uspešno posluje s tujimi državami in podjetji tudi Peking.

"ZDA so nekoč upale, da bo svoboden in cvetoč Hongkong predstavljal model za avtoritativno Kitajsko. Sedaj je jasno, da si Kitajska prireja Hongkong po svoji podobi. Nobena razumna oseba ne more trditi, da Hongkong danes uživa visoko stopnjo avtonomije. ZDA stojijo ob strani prebivalcem Hongkonga," je še dejal Pompeo.

Kitajska naj bi danes potrdila nov varnostni zakon, ki bi kitajskim varnostnim silam dovolil zatiranje protestov v Hongkongu. Kritiki so prepričani, da bodo zakon zlorabili za zatiranje avtonomije in svobode v mestu. Zaradi tega so v Hongkongu že izbruhnili novi protesti z več sto aretacijami.

ZDA so v času prejšnjih protestov v Hongkongu lani sprejele zakon, po katerem mora državni sekretar poročati, ali ima Hongkong še vedno visoko stopnjo avtonomije, da lahko zaradi tega ohrani poseben status v odnosih z ZDA. Pompeo je sedaj poročal, da je več nima.

Pompeov ukrep še bolj zaostruje odnose med ZDA in Kitajsko, ki so padli na dno tudi zaradi pandemije covida-19. Predsednik ZDA Donald Trump je uvodoma hvalil kitajski odgovor na izbruh epidemije, preden je ta postala pandemija in je prišla tudi v ZDA. Sedaj skupaj s Pompeom krivi Kitajsko za okužbe in smrti v ZDA ter po svetu.

ZDA in Kitajska sta šele januarja sklenili premierje v trgovinski vojni, ki jo je začel Trump z uvajanjem dodatnih carin na kitajski uvoz. Trgovina med ZDA in Hongkongom je ocenjena na letno vrednost 67 milijard dolarjev in Trumpova vlada lahko v prihodnje uvede višje carine tudi za uvoz iz Hongkonga.

Predstavniški dom kongresa je kmalu za Pompeovim sporočilom s 413 glasovi proti enemu potrdil predlog zakona za uvedbo sankcij proti kitajskim državnim uradnikom, ki so vpleteni v kršenje človekovih pravic v provinci Xinjiang proti Ujgurom. Senat je podoben predlog že potrdil, sedaj pa ga mora podpisati še Trump, ki se še ni odločil.

Strankarskih prepirov tokrat v predstavniškem domu ni bilo, čeprav je bil predlog prvič doslej potrjen z glasovanjem preko pooblaščencev. Demokratska večina je zaradi pandemije covida-19 spremenila pravila in dovolila, da lahko določen kongresnik, ki je v Washingtonu, glasuje tudi v imenu številnih drugih kolegov, ki lahko ostanejo na varnem doma. Republikanska manjšina je zaradi spremembe pravila vložila tožbo.