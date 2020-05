Mislim svoje mesto: Ali govorite dreveščino?

Drevesa v začaranih gozdovih so v Disneyjevih risankah vedno imela hudobne, prekanjene obraze. Korenine so spotikale prince in trnje na vejah je po obrazu praskalo Sneguljčico. Ne vem, komu so se zamerila, da se jim je maščeval s tako nelaskavo upodobitvijo. V resnici so drevesa poosebljenje dobrote. Med njimi so tudi svojevrstni šaljivci, katerih korenine razrijejo podzemne cevi ali pa iz razposajenosti mečejo plodove z vej. Ne morejo si pomagati, to jim je v krvi oziroma v letnicah. Nikakršne zlobe ni v tem, človek, ki se z drevesom zaradi njegovih nedolžnih šal odloči obračunati tako, da ga poseka ali izruva, izpričuje svoje temeljno nerazumevanje dejstev.