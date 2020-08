Mislim svoje mesto: S preprog na kolesa!

V dneh, ko se sprašujemo, ali je po odpravi zajezitvenih ukrepov zoper pandemijo že pravi čas za turistični potep po tem ali onem mestu v bližnji ali daljni soseščini, ali je kraj še premalo ali že preveč obljuden, si pravzaprav odgovarjamo na vprašanje, kaj tvori mesto. So to hiše, drevesa, golobi ali galebi, tramvaji ali avtomobili? Medtem ko se verjetno vsi v en glas strinjamo, da so zelo pomembna sestavina, ki da mestu značilno barvo in okus, tudi tisti včasih zelo redki in ogroženi »domorodci«, pa pogosto spregledamo manj bleščave in očitne dodatke, ki ponekod usodno vplivajo na lokalni kolorit. In so včasih, kdo ve, morebiti celo nosilci usodnejših sporočil…