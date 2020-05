Spremembe zakona o ohranjanju narave: Javni interes na razprodaji

Že v začetku je treba zavrniti glavni argument, ki ga v bran načrtovanim spremembam zakona o ohranjanju narave navaja minister Andrej Vizjak, češ da nevladne okoljske in naravovarstvene organizacije z oviranjem postopkov umeščanja objektov v prostor in z uporabo pravnih sredstev pri spodbijanju gradbenih dovoljenj ovirajo in upočasnjujejo gospodarski razvoj ter s tem škodijo blaginji prebivalcev. Minister za okolje in prostor tudi zatrjuje, da se kaj takšnega lahko dogaja samo pri nas, ker zakonodaja s področja narave, okolja in prostora pušča preveč odprta vrata za vpletanje nevladnih organizacij v investicijske odločitve. Kot značilen primer takšnega ravnanja navaja zaplete ob izgradnji obrata Magne, saj naj bi angažma nevladnih organizacij ogrozil kompleten projekt, ki naj bi prinesel več kot tisoč delovnih mest.