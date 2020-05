Kot da pomanjkanje delovne sile v kmetijstvu, motnje v dobavi živil, revščina, ciklon, koronavirus in zapovedana karantena ni bila dovolj, so se indijski kmeti primorano spopadati s še eno katastrofo. Več zveznih držav v Indiji so napadle kobilice, ki predstavljajo velikansko grožnjo kmetijstvu in posledično prehranski varnosti tej najgosteje poseljeni državi na svetu.

V ponedeljek so roji kobilic dosegli Džaipur, večmilijonsko mesto na severozahodu države. Družbena omrežja so preplavili posnetki in fotografije dogodka, ki po bibliji napoveduje skorajšnji konec sveta. »Pogubljeni smo!,« »Konec je blizu!,« so zapisi, s katerimi so uporabniki pospremili posnetke rojev kobilic.

Locust attack in Jaipur...

That's it, 2020 is the last year for humankind...!!! pic.twitter.com/JsQxRANsA6 — Ridhi (@Not_A_Sister) May 25, 2020





O tem, kako trdovratna nadloga so kobilice, priča dejstvo, da odrasla kobilica na dan poje toliko hrane, kolikor tehta. NJihovo število zelo hitro narašča, saj v treh mesecih iz ene kobilice nastane dvajset novih. Že zgolj majhen, za kvadraten kilometer velik oblak kobilic lahko na dan preleti 150 kilometrov in na svoji poti uniči vse, kar je užitnega. Takšen roj kobilic v enem dnevu poje približno toliko hrane kot 35.000 ljudi.

Keith Cressman, strokovnjak za vplive kobilic na kmetijstvo, pravi, da se je letos namnožilo precej več kobilic zato, ker je monsunsko deževje ob indijsko-pakistanski meji trajalo precej dlje kot običajno.