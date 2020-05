Neljub dogodek se je zgodil ta teden v kraju Meerut blizu prestolnic New Delhi. Opice so napadle zdravstvenega delavca in mu ukradle škatle s tremi vzorci krvi, nato pa zbežale na bližnja drevesa ter skušale prežvečiti svoj plen.

Škatle z vzorci so kasneje našli nepoškodovane. Posnetek dogodka pa je medtem že zaokrožil na spletnih družbenih omrežjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavnik zdravstvene šole v kraju Dheeraj Raj je za AFP povedal, da so bile škatle nedotaknjene in da menijo, da ni tveganja za širjenje okužb. Dodal je, da so tri ljudi, katerih vzorce krvi so ukradle opice, znova testirali na okužbo z novim koronavirusom.

Z novim koronavirusom so se nekatere živali že okužile, vendar pa še ni potrjeno, da bi lahko okužile človeka, še navaja AFP.