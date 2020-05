V finančnih težavah se je tako znašlo 58 odstotkov vprašanih v EU, so sporočili iz Evropskega parlamenta. Tretjina anketirancev v EU je navedla, da se v času epidemije spopadajo z izgubo dogodka, 23 odstotkov pa se spopada z brezposelnostjo oz. delno brezposelnostjo. Nekaj več kot petina vprašanih je svoje osebne prihranke porabila prej, kot so načrtovali.

14 odstotkov jih je navedlo, da imajo težave pri plačevanju najemnin, položnic in odplačevanju bančnih posojil. Devet odstotkov vprašanih se srečuje s težavami pri zagotavljanju ustreznih in kakovostnih obrokov. Vsak deseti anketiranec je moral za finančno pomoč zaprositi družino oz. prijatelje, trije odstotki sodelujočih v anketi pa so morali razglasiti osebni stečaj.

Za anketirance na Madžarskem, v Bolgariji, Grčiji, Italiji in Španiji obstaja večja verjetnost, da se srečujejo s finančnimi težavami, medtem ko je to najmanj verjetno na Danskem, Nizozemskem, Švedskem, Finskem in v Avstriji.

V Sloveniji se je s finančnimi težavami spopadlo skoraj 56 odstotkov vprašanih. 30 odstotkov jih je izgubilo prihodek, 18 odstotkih se jih je moralo spopasti z brezposelnostjo oziroma delno brezposelnostjo, 16 odstotkov se jih je soočilo s težavami pri plačevanju najemnin, položnic in odplačevanju bančnih posojil, sedem odstotkov jih je moralo za finančno pomoč zaprositi družino oziroma prijatelje.

Pet odstotkov vprašanih je navedlo, da so imeli težave pri zagotavljanju ustreznih in kakovostnih obrokov, en odstotek pa jih je moral razglasiti osebni stečaj. Četrtina vprašanih je svoje osebne prihranke porabila prej, kot so načrtovali.