Slovenski kajakaši in kanuisti na divjih vodah so prvi, ki so začeli tekmovanja. V Tacnu so v nedeljo izvedli interno tekmo v slalomu, ki so se je vsi slovenski krotilci brzic zelo razveselili. Kako bo s tekmovanji v prihodnjih mesecih, ne ve še nihče. Ker mednarodnih tekmovanj ne bo še nekaj mesecev, Kajakaška zveza Slovenije (KZS) načrtuje serijo tekmovanj doma za slovenski pokal na različnih prizoriščih po vsej državi. Več bo znano po sestanku strokovnega sveta, ki bo pripravil program tekmovanj in sistem izbirnih tekem za reprezentanco ter olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu.

Direktor Kajakaške zveze Slovenije (KZS) Andrej Jelenc je vseskozi v navezi s predstavniki Mednarodne kajakaške zveze (ICF) in Evropske kajakaške zveze (ECA), v kateri je tudi član izvršnega odbora. »Imamo več različic koledarja. Junija bo znano, ali se bo sezona mednarodnih tekmovanj v Evropi začela konec avgusta in podaljšala v prvo polovico novembra. Prvi pogoj, da tekme bodo, so odprte meje, da bodo tekmovalci lahko sploh dopotovali na prizorišča tekmovanj,« je povedal Andrej Jelenc.

Trenutno so tekmovalci v zelo različnih položajih glede treningov. Medtem ko v nekaterih državah že lahko trenirajo, v drugih sploh še ne smejo sesti v čoln. Druga težava je negotovost, kako bo s potovanji med celinami. Glede na trenutno razširjenost okužbe s koronavirusom je malo možnosti, da bi na tekme v Evropo lahko dopotovale reprezentance iz Avstralije, Nove Zelandije, Južne Amerike (Brazilija) in Severne Amerike (Kanada in ZDA).

Slovenija bi letos morala gostiti evropsko prvenstvu v spustu za mladince na Soči in svetovno prvenstvo za mladince ter tekmovalce do 23 let v slalomu v Tacnu, ki je prestavljeno na začetek septembra. »Glede na trenutne razmere, ko bo skoraj nemogoče zagotoviti udeležbo reprezentanc z drugih celin, menim, da bo Svetovna kajakaška zveza odpovedala vsa svetovna prvenstva. Dovolila naj bi organizacijo nekaterih tekem za svetovni pokal, ker je to drugačna serija, ki je namenjena tudi promociji športa. Zelo pomembna je informacija, da ima televizijska postaja Eurosport v svojem programu rezervirane termine za prenose tekem svetovnega pokala oktobra in v začetku novembra,« je pojasnjeval Jelenc.

Tekme za svetovni pokala bi bile v Leipzigu, Pauju, morda tudi v Tacnu. Upajo, da bodo lahko organizirali tudi evropsko prvenstvo v slalomu, ki bi moralo biti sredi maja v Londonu, zdaj pa je prvi kandidat Praga z izvedbo sredi septembra. Če bodo tekmovanja, bodo v Evropi, veliko pa jih bo znotraj posameznih držav ali v regijah. Tako so se Čehi in Slovaki dogovorili za organizacijo češko-slovaškega pokala. »Letošnja sezona bo improvizacijska. Vsi čakamo in spreminjamo programe. Postavili bom štiriletni ustroj dela do olimpijskih iger 2024 v Parizu,« je sklenil Jelenc.