Mednarodna kajakaša zveza (ICF) bo na videokonferenci 27. junija odločala o usodi tekmovanj kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu in spustu ter na mirnih vodah v letošnjem letu. Če se razmere zaradi covida-19 ne bodo poslabšale, bo jeseni vsaj nekaj tekmovanj. Največje tekmovanje bi bilo tako evropsko prvenstvo za člane v slalomu od 18. do 20. septembra v Pragi na Češkem, ki bi moralo biti maja v Londonu. Mladinci in mlajši člani bi se za evropske kolajne bojevali od 1. do 4. oktobra v Krakovu na Poljskem.

Lažne novice o odpovedi svetovnega pokala Minuli teden so se pojavile informacije, da letos sploh ne bo tekmovanj za svetovni pokal v slalomu, a so se izkazale za lažne. Tekmo svetovnega pokala so odpovedali le Nemci v Markkleebergu pri Leipzigu. Ker je Tacen zaradi odpovedi s strani ICF izgubil svetovno prvenstvo za mladince v slalomu, je slovenska kajakaška zveza poslala ponudbo, da prevzame tekmo svetovnega pokala iz Leipziga, ki je bila predvidena 15. in 16. oktobra. Poleg Tacna bi bila še ena tekma svetovnega pokala v začetku novembra v Pauju v Italiji. »Tudi glede financ za Tacen ne bi smelo biti težav. Od Mestne občine Ljubljana smo dobili dovoljenje, da denar, ki so nam ga namenili za organizacijo svetovnega mladinskega prvenstva, lahko porabimo za drugo tekmovanje na najvišji ravni,« je pojasnil direktor Kajakaške zveze Slovenije (KZS) Andrej Jelenc. Če je ICF odpovedala svetovna prvenstva, ker reprezentance z drugih celin ne bi mogle dopotovati v Evropo, bodo svetovni pokal skušali izpeljati tudi zato, da bi imeli vsaj nekaj tekem v sezoni. Za prepoznavnost športa je zelo pomembno, da se pojavlja tudi v medijih, saj bi obe tekmi svetovnega pokala prenašala tudi televizijska postaja Eurosport. Ker so slovenski tekmovalci željni tekem, je KZS ob pomanjkanju tekem na njihovo željo organizirala serijo tekem za slovenski pokal HSE. V slalomu bo deset tekem na vseh progah, ki jih premore Slovenija, v spustu devet in na mirnih vodah šest. KZS upa, da bo lahko najboljšim izplačala tudi denarne nagrade. »Upamo, da bodo na manjše tekme na mirni vodi prišli vsi najboljši slovenski tekmovalci, ki jih v preteklosti ni bilo. Posebnost bo državno prvenstvo na mirnih vodah na Kamešnici pri Murski Soboti. Dolgoročno na mestu, ki ga imenujejo Mursko morje, načrtujemo kajakaški center za mirne vode, saj so pogoji idealni. Dolžina jezera je 1200 metrov, torej bi lahko postavili 1000 metrov dolgo progo za mirne vode,« je pojasnil Jelenc.