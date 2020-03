Slovenski kajakaši in kanuisti na divjih vodah, ki tekmujejo v slalomu, so zimske priprave na olimpijsko sezono opravili na različnih koncih sveta. Zaradi koronavirusa je veliko negotovosti. V zadnjih tednih so Slovenci odpovedali vse treninge v Italiji. Večina zdaj trenira v Tacnu, kjer konec tedna ne bo predvidenih dveh uvodnih tekem sezone.

Vse delo je podrejeno izbirnim tekmam za uvrstitev v olimpijsko ekipo, saj lahko država v vsaki disciplini nastopi le z enim tekmovalcem. Prvi kriterij za izbiro je bilo lansko svetovno prvenstvo, drugi bodo štiri domače izbirne tekme v Tacnu in tretji evropsko prvenstvo sredi maja v Londonu. Zaradi kolajn lani na svetovnem prvenstvu imata najboljši izhodišči zlata kajakašica Eva Terčelj (tekmica Urša Kragelj je lansko sezono izgubila zaradi poškodbe rame) in bronasti kanuist Luka Božič, ki bo za nastop v Tokiu bil oster boj z Benjaminom Savškom, branilcem naslova evropskega prvaka. Med kajakaši je prvi favorit Peter Kauzer, čeprav je na svetovnem prvenstvu zaostal za Nikom Testenom, med kanuistkami pa se obeta dvoboj Alje Kozorog z Evo Alino Hočevar.

Požari v Avstraliji niso ovirali treninga kajakašev Najboljši slovenski kajakaš Peter Kauzer že vrsto let zimo preživi v Avstraliji, kjer je bil letos dva meseca in pol v družbi žene Janje in hčerke Nole, ki je šolske obveznosti za drugi razred opravljala kar na daljavo. »Ni lepšega kot božične in novoletne praznike preživeti v kratkih hlačah. V tem času se tudi privadim na časovno razliko, da začnem 1. januarja normalno trenirati. V nasprotju z lani, ko sem prebolel pljučnico, sem letos v Avstralijo prišel precej bolje pripravljen. Na srečo tudi požari, ki so divjali tam, niso vplivali na naš trening,« je klepet začel dobro razpoložen Peter Kauzer. Za bivanje je najel apartma, stroške priprav pa je ocenil med 10.000 in 12.000 evri. V tej vsoti niso zajeti stroški za ženo in hčerko. Na treningu je imel zelo kakovostne partnerje. Prvi mesec je treniral skupaj s svetovnim prvakom Čehom Jurijem Prskavcem in Avstralci, nato se mu je pridružil slovenski kanuist Benjamin Savšek. »Kako zahteven je bil trening s Prskavcem, pove občutek, da mi je bilo na tekmi malo čudno, ker je bilo na njej manj vrat kot na najinem treningu, na katerem sva malo pretiravala s kombinacijami. Zelo sem zadovoljen z opravljenim delom. Prvič se je zgodilo, da se mi ni mudilo domov. Če se sezona letos ne bi začela tako zgodaj, bi v Avstraliji ostal še dva, tri tedne. Osnove treninga so ostale enake, tudi pri opremi ni nobenih sprememb,« je pojasnjeval tekmovalec, ki ima tudi vzdevek Raketa iz Hrastnika.