Beneški festival po urniku

Po tistem, ko je bil zaradi protikoronskih ukrepov odpovedan mednarodni filmski festival v Cannesu, ki bi moral potekati prav v teh dneh, so iz Benetk v nedeljo sporočili, da se bo tamkajšnja filmska Mostra zgodila v načrtovanem terminu – torej med 2. in 12. septembrom. »Verjetno do takrat res ne bodo dokončani čisto vsi filmi, ki so bili uvrščeni v program, saj je bila ponekod produkcija zaradi epidemije koronavirusa prekinjena, a festival bo kljub temu potekal, kot je bilo načrtovano,« je povedal Luca Zaia, predsednik dežele Benečija in član nadzornega sveta festivala.