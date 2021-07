Festival bo odprl novi film španskega režiserja Pedra Almodovarja Madres paralelas, v katerem sta zaigrali Penelope Cruz in Milena Smit, v The Power of the Dog pa sta v glavnih vlogah Benedict Cumberbatch in Kirsten Dunst, ki se je v filmske vode vrnila po več kot desetletnem premoru.

Kot režiserka se bo z The Lost Daughter, ki temelji na romanu Elene Ferrante, predstavila ameriška igralka Maggie Gyllenhaal, za zlatega leva pa se bosta potegovala še dva ameriška filma: The Card Counter režiserja Paula Schraderja in Mona Lisa and the Blood Moon režiserke Ane Lily Amirpour.

Kristen Stewart kot princesa Diana V tekmovalnem programu je rekordnih pet italijanskih filmov, med njimi E Stata la Mano di Dio režiserja Paola Sorrentina. Film je posnel v Neaplju, v njem pa nastopa pogosti Sorrentinov sodelavec Toni Servillo. Michel Franco, ki je na lanskoletnem beneškem filmskem festivalu prejel srebrnega leva - veliko nagrado žirije - za film New Order, bo letos v tekmi za zlatega leva s filmom Sundown, v katerem je zaigral Tim Roth. V tekmovalnem programu so še filmi iz Francije, Argentine, Čila, Filipinov, Poljske, Rusije, Ukrajine in Venezuele. Kot poroča The Guardian, se bo za zlatega leva boril tudi film Spencer s Kristen Stewart kot princeso Diano. Novi biografski film se osredotoča na božični konec tedna, ki ga je princesa Diana preživela z britansko kraljevo družino in med katerim se je odločila, da bo končala zakon s princem Charlesom. Južnokorejski režiser Bong Joon-ho, ki je lani za film Parazit prejel oskarja za režijo, bo predsednik žirije, še navaja AFP.