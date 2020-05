Imena avtomobilskih znamk imajo različen izvor. Večina jih nosi ime po svojem začetniku oziroma izpeljanki iz njegovega imena, nekaj jih predstavlja tudi kakšno kratico ali pa z imenom izkazujejo svoj namen. Je pa tudi izjema. Japonska znamka Mazda je ime dobila po Ahuri Mazdi, bogu v zoroastrianizmu, eni najstarejših religij sploh. Prav tako je bila večina avtomobilskih znamk že od svojih začetkov povezana z avtomobili ali izdelovanjem drugih prevoznih sredstev oziroma vsaj njihovih komponent. Je pa tudi tu izjema. Japonska znamka Mazda je na začetku, od leta 1920, delovala pod drugim imenom Tojo Cork Kogjo in je proizvajala – izdelke iz plute!

Letos torej ta znamka praznuje svoj 100. rojstni dan. Podjetje z omenjenim imenom je v Hirošimi ustanovil Džudžiro Macuda, se je pa že kmalu znašlo v precejšnjih finančnih težavah, zaradi česar je moralo sprejeti pomoč nekaterih lokalnih podjetij, ki so ga rešili pred bankrotom. Leta 1927 se je preimenovalo v Tojo Kogjo in se specializiralo za izdelavo mehanskih orodij, nova sprememba pa je prišla leta 1931, ko je na trg poslalo tovorni tricikel, pri katerem se prvič pojavi ime mazda. Imenoval se je namreč mazda GO.

V Evropi ob koncu 60. let

Od tricikla do prvega prototipa štirikolesnika, kompaktnega štirisedežnega avtomobila, je nato minilo še slabo desetletje, so pa vmes predstavili tudi nov logotip znamke, stilizirano črko M s krili. Vsa vozila so namreč nosila ime mazda in poleg še kakšen dodatek, pa čeprav je bilo osnovno podjetje, ki jih je proizvajalo, še naprej Tojo Kogjo – in to vse do leta 1984. Šele takrat se je namreč podjetje uradno preimenovalo v Mazdo. Kakor koli, druga svetovna vojna je proizvodnjo zaustavila, ko je leta 1945 na Hirošimo padla atomska bomba, pa so tovarno začasno spremenili v bolnišnico. A že konec istega leta so jo znova zagnali in v njej začeli proizvajati trikolesne tovornjačke, ki so jih najprej začeli izvažati v Indijo.

Do konca 50. let je Mazdin program komercialnih vozil obsegal že 30 modelov, a želja po proizvodnji osebnih vozil je še naprej tlela. Pri čemer pridemo do nove okrogle številke. Maja 1960, torej pred 60 leti, je na ceste zapeljal prvi Mazdin osebni avto množične proizvodnje: dvovratni štirisedežni kupe R360, ki je zaradi svojih kompaktnih mer (dolžinska je znašala vsega 2,98 metra) spadala v kategorijo tako imenovanih kei avtomobilov. Dve leti pozneje je sledila majhna limuzina carol 360, kmalu za tem pa smo lahko že začeli govoriti o floti Mazdinih avtomobilov, saj je na ceste zapeljal še mali družinski avto familia 800, sredi 60. let pa še atraktivna limuzina luce, ki je bila plod sodelovanja z oblikovalskim studiem Bertone in je predstavljala konkurenco uveljavljenim evropskim znamkam. Prav v Evropo je ob koncu 60. let Mazda tudi začela izvažati avtomobile, najprej na Norveško in v Nemčijo, skoraj sočasno pa so prvi Mazdini avtomobili zapeljali tudi na kanadske ceste in ceste ZDA.