Mlade zelenjave na tržnici ne manjka. Mladi krompir stane med 2 in 4 evre za kilogram. Neoluščen mladi grah je od 5 do 8 evrov za kilogram. Mlado korenje je okoli 2,50 evra za kilogram. Mlada pesa stane 4 evre za kilogram, stara okoli 2 evra. Mladi koromač je 3 evre za kilogram. Mlada čebula stane od 0,80 do 1 evra za kilogram. Mladi česen je po 2 evra za šopek. Novi por je po 4 evre za kilogram, stari pa stane 3 evre za kilogram.

Solata v glavi je od 2 do 3 evre za kilogram. Cene berivke se gibljejo med 1,50 in 2,50 evra za četrt kilograma, odvisno od tega, kako velika je. Za cvetačo je treba odšteti v povprečju 3 evre za kilogram, za brokoli 4 evre in kumare 3 evre za kilogram, s tem, da so mlade kumare po 5 evrov. Šopek redkvic je mogoče dobiti za 1 evro.

Cene špargljev ostajajo enake, prodajajo jih po 5 evrov za šop. Od sadja so slovenske jagode po od 8 do 10 evrov za kilogram, medtem ko so češnje od 4 do 6 evrov za kilogram. Ponujajo tudi že hrustavke, prodajajo jih po 7 evrov za kilogram. nm