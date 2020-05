Pri Vodnikovem trgu, kjer ob suhi robi ponujajo cvetje, v tem času mrgoli sadik. Te prodajajo tudi na stojnici ob lokalu Magda, kjer se z vzgojo zelišč, sadik in zelenjave v Trnovem lahko pohvalijo z 80-letno družinsko tradicijo. »Za naše flance velja, da se vse primejo, zato so primerne tudi za vrtnarske začetnike,« pravi branjevka z ljubljanske kmetije Čuda.

Za 12 sadik ljubljanske ledenke, kristalke in rdečega zelja je na osrednji tržnici treba odšteti 2 evra. Sadika paprike babura je 0,60 evra, kodrastega ohrovta in češnjevca 0,70 evra ter volovskega srca med 0,50 in 0,60 evra. Sadika bazilike stane okoli 1,50 evra.

Med že vzgojeno zelenjavo na stojnicah še vedno vztrajajo šparglji, čeprav ena od njegovih prodajalk pravi, da so se jih ljudje že najedli in jih ne nakupujejo več tako navdušeno. »Zdaj si želijo že paradižnike in paprike za žar,« pravi. Je pa kilogram špargljev od 7 do 10 evrov. Bučke so okoli 4 evre za kilogram, solate v glavi pa od 2,50 evra za kilogram. Nekoliko se je znižala cena mladega krompirja, katerega kilogram je mogoče po večini dobiti za 3 evre, kilogram mladega kifeljčarja pa od 3 do 4 evre.

Kilogram češenj stane od 4 do 6 evrov, jagod pa od 4 do 10 evrov. Tiste za marmelado stanejo 5 evrov za kilogram. Četrt kilograma malin pa je okoli 5 evrov. nm