Cene na tržnici: Kumare in babura do 4 evre za kilogram

Na osrednji tržnici je nemogoče spregledati kumare, babure in volovsko srce, ki gledajo z večine stojnic, kjer prodajajo zelenjavo. Za kumare je treba odšteti od 2 do 4 evre za kilogram, za papriko med 3 in 4 evre, za volovsko srce pa od 3 do 4,50 evra za kilogram.