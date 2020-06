Za zelo okusne veljajo napoleonke, ki so stara sorta z velikimi in mesnatimi sadeži. Med mlajšimi sortami hrustavk je okusna vigred, še priporočilo poda prodajalka teh sadežev.

Je pa na ljubljanski tržnici na enem mestu mogoče kupiti hrustavke v akciji. Te stanejo 3 evre za kilogram. Zakaj je tako, prodajalec pojasni, da niso sveže nabrane. Na sadnih stojnicah je te dni mogoče kupiti tudi gozdne jagode. Divje so osem evrov na kozarec, gojene pa 10 evrov za kilogram. Dobijo pa se tudi že marelice iz Gorških brd, zanje je treba odšteti 5 evrov za kilogram. Prodajajo tudi višnje iz Hrvaške za 4 evre za kilogram.

Kakšnih velikih sprememb v ponudbi zelenjave ta teden ni. Solata v glavi se giblje med 2 in 3 evre za kilogram. Šopki mladega korenja so večinoma 1 evro. Šparglji so še vedno med 8 in 10 evrov za kilogram. Neoluščeni grah je med 6 in 8 evrov za kilogram. Mladi krompir je od 2,50 evra za kilogram. Bučke so okoli 4 evre za kilogram, mlada rdeča pesa okoli 3 evre za kilogram. Za česen pa je treba odšteti v povprečju 12 evrov za kilogram.