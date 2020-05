Na tiskovni konferenci sodelujeta ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič in vladni govorec Jelko Kacin.

Novosti:

- Vlada je sprejela odlok, da bodo ukrepi v zvezi z upravnimi in sodnimi zadevami prenehali veljati z 31. 5. 2020.

- Kozlovičeva: S 1. 6. začnejo sodni in upravni organi delovati normalno, hkrati začnejo teči materialni in procesni roki, ki so bili do sedaj prekinjeni.

- Kozlovičeva: V nujnih zadevah so roki tekli normalno, v zadevah, ki so se opravljale pred 29. marcem, pa so se ti roki prekinili. S 1. 6. bodo začeli teči naprej. Z istim datumom začnejo roki teči tudi v nenujnih zadevah, ki so se izvajale v času epidemije.

- Kozlovičeva: Sodne počitnice bodo so skrajšane na čas od 1. do 15. avgusta.

- Kozlovičeva: Ob prihodu na sodišče bodo ob vstopu stranke morale nositi zaščitno masko in upoštevati varnostno razdaljo 1,5 metra.

Kozlovičeva: Od 18. maja ponovno mogoči obiski v zavodih za prestajanje kazni zapora (ena odrasla oseba oziroma tudi mladoletni otroci).

- V četrtek v Sloveniji brez novih okužb in smrti bolnikov s covidom-19.

- Kacin: S ponedeljkom se v šolske klopi vračajo devetošolci.

