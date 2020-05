Za umik sklepa o zaprtju obeh ustanov se je Leljak odločil po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), da je bil njegov ukrep preuranjen. Župan sicer meni, da je za zmedo kriv ravno NIJZ, saj da ni dal navodil o tem, kdo je pristojen za takšne odločitve.

»Ob štirih popoldne, ko se je to dogajalo, sem se odločil, da bo najmanj škode, če zapremo šolo in počakamo na rezultate testiranja, potem pa, če bo izid negativen, v ponedeljek normalno nadaljujemo. Krivi so na NIJZ, ker niso dali navodil, kdo in kako ukrepa v primerih, ko se pojavi sum okužbe z novim koronavirusom pri starših ali otrocih,« je danes povedal Leljak.

Kot je dodal, je epidemija razglašena do 31. maja in župani lahko po njegovih besedah še vedno odločajo ter po svoji presoji oz. potrditvi občinskih svetov sprejemajo ukrepe, dokler to ni preklicano.

Poleg tega danes do devetih zjutraj še vedno ni izvedel izida testiranja, čeprav je direktor NIJZ Milan Krek v četrtek na televiziji povedal, da bodo že ponoči vedeli, ali je oseba okužena, in v primeru, da bi bila pozitivna na novi koronavirus, pravočasno sprejeli potrebne ukrepe.

Krek je še dejal, da se mu ne zdi prav, da je župan šolo in vrtec zaprl tako hitro, Leljak pa mu na to odgovarja, da lahko na občini delajo tako, kot sami vidijo stvari, ter da ne župani in ne ravnatelji od NIJZ niso dobili navodil, kako ravnati v primeru utemeljenega suma virusa v vrtcih in šolah.

»Menim, da je takrat, ko je sum na virus potrjen, vse prepozno. Dokaz za to so bili domovi za ostarele, ko virusa niso znali zajeziti. Prav tako ni pošteno, če vedo za rezultat testiranja, pa tega ne sporočijo županu. Ker se nič ne dogaja, lahko le upam, da je bil v test negativen in bomo ostali pri nič primerih okužb,« je dodal Leljak.

Otroci in zaposleni na šoli Kapela in v vrtcu Grozdek na Kapelskem Vrhu v Slovenskih goricah so tako danes ostali doma. Ravnateljica šole Andreja Strmšek je na spletni strani zapisala, da bo šola danes iz preventive pred širjenjem okužbe s covidom-19 zaprta in da bodo izobraževanje za učence prvega triletja spet izvajali na daljavo.

»Razumem, da vam s tem povzročamo nevšečnosti, za kar se vam opravičujem. O nadaljnjem poteku dogodkov vas bomo obvestili, ko bo več znanega,« je zapisala ravnateljica.