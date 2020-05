Brazilija je glavno žarišče okužb z novim koronavirusom v Južni Ameriki. Doslej so potrdili že več kot 310.000 okužb z novim koronavirusom, vendar je po ocenah strokovnjakov realna številka zaradi nizkega števila testiranj najverjetneje še precej višja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Število okužb v tej državi z 210 milijoni prebivalcev se hitro vzpenja. Na svetu je po številu okužb že na tretjem mestu za ZDA in Rusijo. Po številu smrtnih žrtev - skupaj so jih zabeležili 20.047, pa je Brazilija na šestem mestu. A število smrtnih žrtev se je podvojilo v samo enajstih dneh.

Kljub zaskrbljujočim podatkom to brazilskega predsednika Jairja Bolsonara ne gane preveč. V slogu vzornika, ameriškega predsednika Donalda Trumpa poziva k sproščanju ukrepov za omejevanje širjenja virusa in k odpiranju gospodarstva.

Guverner zvezne države Sao Paulo Joao Doria je že komentiral, da se ne borijo samo proti novemu koronavirusu, ampak tudi proti "bolsonarovirusu".

Pristojnost za sprejemanje omejevalnih ukrepov imajo namreč oblasti posameznih zveznih držav, a njihova prizadevanja spodkopavajo Bolsonarovi komentarji in pozivi.

V Braziliji je najhuje prizadeta ravno država Sao Paulo, ki velja za gospodarsko in kulturno prestolnico države. Skoraj četrtino vseh brazilskih primerov okužb in smrti so zabeležili v tej zvezni državi.

Bolnišnice v Sao Paulu in Rio de Janeiru so že na robu zmogljivosti. Oblasti zato zdaj hitijo z vzpostavljanjem tudi poljskih bolnišnic, še poroča AFP.

