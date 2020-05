Študiji, katerih izsledki so bili objavljeni tudi na spletni strani revije, sta bili izvedeni na opicah vrste rezus makak, znanstvenike pa je zanimalo, če bodo te razvile odpornost na novi koronavirus bodisi po okužbi bodisi po cepljenju s prototipom cepiva.

Kot je izpostavil eden glavnih avtorjev študij Dan Barouche, je trenutno razvoj cepiva proti novemu koronavirusu prednostna naloga v biomedicini, a o dejanski odpornosti na virus sars-cov-2 je zelo malo znanega.

"V teh dveh študijah smo pokazali, da prototipi cepiva ščitijo pred okužbo s sars-cov-2 in da okužba s sars-cov-2 ščiti pred ponovno izpostavljenostjo virusu," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zaključil vodja centra za virologijo in raziskavo cepiv v znanstvenem središču Beth Israel Deaconess v Bostonu.

V prvi raziskavi so raziskovalci devet odraslih opic okužili z virusom. Opice so razvile simptome, a so razvile protitelesa in po nekaj dneh okrevale. Da bi preizkusili njihovo odpornost so jih po 35 dneh znova izpostavili koronavirusu in opice so bodisi razvile malo simptomov ali pa sploh nobenega.

Avtorji opozarjajo, da bodo potrebne dodatne raziskave, zlasti zaradi pomembnih razlik med okužbo z novim koronavirusom pri ljudeh in opicah.

Druga študija je vključevala 35 odraslih opic, ki so jih cepili s kandidatnimi cepivi. Šest tednov pozneje so jih znova izpostavili virusu in kot se je izkazalo, so po cepljenju razvile zadostno raven protiteles, da so ta virus ustavila. Raven protiteles je bila po njihovih ugotovitvah podobna kot pri ljudeh, ki okrevajo po okužbi.

Tudi v tem primeru znanstveniki opozarjajo na nujnost nadaljnjih raziskav, ki bi morale med drugim odgovoriti na vprašanje glede trajanja odpornosti.