Avstrijske meje po novem varuje vojska

Avstrija v skladu s predhodno odločitvijo na svoje meje v pomoč policiji namešča vojsko. Vojaki so tako ponekod, tudi na meji s Slovenijo, že prevzeli svoje naloge, drugod se bo to zgodilo do petka. Kot na spletni strani piše ORF, gre za prvi tovrstni ukrep po drugi svetovni vojni.