»Obtoženemu se odpravi pripor in se ga takoj izpusti na prostost,« je danes ob začetku nadaljevanja glavne obravnave zoper obtoženega umora Mervana Šljivarja odločila sodnica Vesna Podjed. Šljivar ni bil videti presenečen, nedvomno je odločitev pričakoval: v priporu je namreč lahko največ dve leti po vložitvi obtožnice, ta rok pa poteče v soboto. »Kje nameravate bivati?« je zanimalo sodnico. »Doma,« je odvrnil 38-letni slovenski in bosanski državljan z bivališčem v okolici Ljubljane. »Naj vas opozorim, da vam je še vedno mogoče odrediti pripor, če se ne bi udeleževali kazenskega postopka. Sodimo vam lahko tudi v nenavzočnosti, če bodo za to izpolnjeni pogoji,« ga je podučila Podjedova.

Umor iz brezobzirnega maščevanja

Šljivar je bil sicer v priporu veliko dlje kot dve leti, skupno štiri leta in štiri mesece. Januarja 2016 so ga prijeli zaradi domnevnega poskusa uboja na ljubljanskih Fužinah. Znanca naj bi ustrelil v trebuh, on pa njega v nogo. Leto pozneje so ga obsodili na šest let zapora, a višje sodišče je sodbo razveljavilo in odredilo novo sojenje, na katerem je bil konec novembra 2017 oproščen. Vendar ni odšel na prostost, saj so mu medtem odredili pripor zaradi očitkov o vpletenosti v umor Nedžada Kličića septembra 2014 v bosanskem Ostrožcu. Usodno noč je v tamkajšnji lokal vstopilo pet zamaskiranih in oboroženih moških. Štirje so z grožnjami in orožjem poskrbeli, da so gostje legli na tla, ter tako utrli pot petemu pajdašu. Ta je šel do (tudi gosta) Kličića, znanega ljubitelja orožja in poznanega pod imenoma Bosanski ali Cazinski Rambo, in ga ustrelil v glavo. Morilec naj bi bil Šljivar, njegovi pomagači pa Haris Gredelj, Mehmed Rekić, Sabahudin Ikeljić in Dragan Pavlović. Ti so bili v Bosni že obsojeni, Šljivarja pa so po umoru iskali, a ga nisi našli, izkazalo se je, da je v Sloveniji. Naša država jim ga, ker gre za našega državljana, ni izročila, so pa tu opravili sodno preiskavo, vložili obtožnico in opravili sojenje, ki se je januarja lani končalo z obsodbo in 30-letno zaporno kaznijo. Šljivar naj bi moril iz brezobzirnega maščevanja. Prvič, ker je pred Kličićevo hišo nekaj dni pred tem odjeknila eksplozija, policistom pa naj bi rekel, da jo je naročil Šljivar. In drugič, ker naj bi Kličiću posodil denar, pa mu ga ni želel vrniti.