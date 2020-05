GBI naj bi več o primeru in aretaciji Byrana, ki je prav tako obtožen umora, pojasnil danes na novinarski konferenci. Že 7. maja sta bila potem aretirana 64-letni Gregory McMichael in njegov 34-letni sin Travis McMichael. Videoposnetek je sprožil ogorčenje po celih ZDA, tudi med republikanci z guvernerjem Georgie Brianom Kempom na čelu. Zaskrbljenost je izrazil tudi predsednik ZDA Donald Trump.

Če pa ne bi bilo videoposnetka, bi se oče in sin McMichael izvlekla brez kazni, saj ju lokalno tožilstvo ni preganjalo, policisti pa so jima verjeli na besedo, da sta preganjala osumljenega vlomilca, ki da ju je celo napadel. A za njima je vozil Byran, ki je posnel, kako sta Ahmauda Arberyja zalezovala s svojim poltovornjakom, eden od njiju pa ga je ustrelil.

Byran trdi, da z napadom na temnopoltega tekača ni imel nič in je prestal detektor za laži. V začetku meseca je dajal celo izjavo za televizijo CNN, družina ubitega pa je ves čas zahtevala njegovo aretacijo, ker je prepričana, da je sodeloval v napadu. Zakon Georgie določa, da se lahko nekoga obtoži umora, če stori katero koli kaznivo dejanje, ki se konča s smrtjo nekoga drugega. Pri tem ni treba ugotoviti naklepa za umor.

Video je dal v medije lokalni odvetnik Alan Tucker, ki ne zastopa nobene stranke v primeru. Ni jasno, kako je prišel do njega. Na posnetku se jasno vidi, kako temnopolti mladenič teče ob robu ceste, pred njim pa je parkiran poltovornjak z možakarjem v kabini in drugim na kesonu. Arbery teče mimo tovornjaka, nakar se zasliši strel, iz kabine priteče možakar in z Arberyjem se prerivata okrog puške, nato odjekne še en strel, Arbery možakarja mahne po glavi, po tretjem strelu pa pade na tla in se ne premakne več.

Pravosodno ministrstvo ameriške zvezne države Georgie je 12. maja uvedlo preiskavo lokalnih tožilcev, ki niso uvedli preiskave. Pravosodni minister Georgie Chris Carr je za preiskavo zaprosil državni preiskovalni urad GBI in zvezno pravosodno ministrstvo oziroma FBI.

Lokalna tožilka v Brusnwicku Jackie Johnson je sicer branila ravnanje svojega urada, ker je starejši McMichael do upokojitve lani delal pri njih kot preiskovalec.

Johnsonova odločno zanika, da bi kdorkoli iz njenega urada policiji povedal, da je bila ustrelitev upravičena oziroma, da bi policiji odsvetoval preiskavo. Sama je nemudoma poklicala kolega tožilca v sosednjem okrožju Waycross Georga Barnhilla in ga zaprosila, naj prevzame primer oziroma svetuje policiji njenega okrožja Glynn. Barnhill se je odločil, da ni razloga za aretacijo in pregon.