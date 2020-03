»Moj sin in Rambo sta se družila. Od drugih ljudi sem slišala, da Rambo ni dobra oseba, ko sem o tem vprašala sina, pa mi je rekel, da je dober,« je danes na prostoru za priče pripovedovala mama 38-letnega Mervana Šljivarja. Čeprav sta se po njenih besedah sin in Nedžad Kličić - Rambo dobro razumela, je ravno Šljivar obtožen Kličićevega umora. Septembra 2014 naj bi ga v lokalu v Bosni hladnokrvno ustrelil v glavo. Zaradi tega je bil na ljubljanskem sodišču obsojen na 30 let zapora, sodbo je potrdilo tudi višje sodišče, na vrhovnem pa je bila razveljavljena in zdaj poteka novo sojenje. Šljivar je bil v prvo zelo redkobeseden; izjavil je, da sta bila s Kličićem prijatelja in da ga ni ubil. Na novem sojenju, začelo se je minuli mesec, pa je iz rokava potegnil čisto novega aduta: ni ga mogel ubiti, saj je bil v času umora z ljubico. Prej da tega ni razlagal zaradi žene. Ljubice še niso zaslišali, so pa danes ženo.

Ve, kdaj mož govori resnico

Pisali smo že, da je 14. septembra 2014 okoli pol enih zjutraj v lokal v Ostrožcu vstopilo pet maskiranih in oboroženih moških. Gostje so morali zaradi orožja in groženj leči na tla, eden od nasilnežev pa je šel do Kličića, znanega ljubitelja orožja, ki so ga klicali tudi cazinski ali krajiški Rambo, in ga ustrelil v glavo. To naj bi bil Šljivar, njegovi pajdaši pa Haris Gredelj, Mehmed Rekić, Sabahudin Ikeljić in Dragan Pavlović. Omenjeni so bili v Bosni že obsojeni, krivdo so prelagali na Šljivarja, ki ga v sodni dvorani ni bilo, saj je bil za tamkajšnje organe pregona nedosegljiv. Tožilstvo trdi, da je po umoru pobegnil v Slovenijo. Res je, da se je ravno usodnega jutra pripeljal v Ljubljano, priznava Šljivar, a da ni šlo za beg. Žena da ga je klicala, ker se je zdravje njegove mame zelo poslabšalo. Obremenjuje ga tudi, da se je v Ljubljano pripeljal z Gredljem in Rekićem. Pravi, da po naključju – prijatelja sta se tisto noč oglasila pri njem v Prijedoru in ga prosila, naj ju vzame s seboj. Pozna tudi Ikeljića in Pavlića, a to sta zgolj njegova soseda, znanca.

Žena je danes razložila, da sta se s Šljivarjem spoznala leta 2013 v Bosni. Za Ramba je slišala že prej iz govoric (»same slabe stvari«) in ni ji bilo prav, da se z Mervanom družita. A ta je vztrajal, da gre za dobrega človeka. Večkrat ju je obiskoval v Prijedoru. Septembra 2014 sta se tašča in tast odpravila v Ljubljano, ker je tašči zmanjkalo zdravil, in odločila se je, da gre z njima. Iz Ljubljane je klicala moža, naj se jim pridruži, da je mami slabše. Govoril je, da bo, a je prihod odlagal. Ni vedela natančno, kdaj bo prišel, je pa dan pred prihodom povedal, da bo prišel proti jutru, da se izogne prometni gneči. Tistega jutra, ko je prispel, je med pregledovanjem spleta izvedela za Kličićevo smrt. Takoj mu je šla povedat. »Ni mogel verjeti… Začel je jokati, bilo mu je težko, ker sta bila v dobrih odnosih in vedno skupaj. Včasih je bil zanj skoraj pomembnejši od družine,« je pričala. Na vprašanje zagovornice Martine Žaucer Hrovatin, ali je bil po njenem mnenju možev odziv pristen, je odvrnila: »Seveda. Vem, kdaj igra in kdaj govori resnico.«