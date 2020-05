Unicef in Združeni narodi v posebnem poročilu opozarjajo, da bi brez takojšnjega ukrepanja in pomoči otroci lahko postali največje žrtve pandemije. Ta ima namreč izrazito uničujoč vpliv na ključna področja življenja otrok - zdravje, prehrano, izobraževanje, varnost in dobrobit. Vpliv pandemije bo najbolj uničujoč za otroke v najrevnejših državah in vse, ki živijo v težkih razmerah.

Tako bo pandemija v skrajno revščino, v kateri že živi 386 milijonov otrok, pahnila še od 42 do 66 milijonov otrok. Svetovna recesija in zaprtje šol bi lahko povečala število podhranjenih otrok. Poleg tega 77 odstotkov otrok živi v državah z omejenim ali prepovedanim gibanjem, v takšnih razmerah pa so bolj izpostavljeni nasilju in zlorabam.

Kot so še sporočili iz Unicefa Slovenija, sklad v sodelovanju s partnerji zagotavlja zaščitno opremo in higienske pripomočke zdravstvenim delavcem, dostop do čiste vode, nujno zdravstveno oskrbo, spodbuja higienske prakse in nadaljevanje izobraževanja v kriznih razmerah. Njegovo delovanje je usmerjeno v zaščito vsakega otroka pred posledicami pandemije, tudi v Sloveniji.

Unicefovo pomoč najranljivejšim otrokom sveta v pandemiji je mogoče podpreti s sporočilom sms s ključno besedo UNICEF5 na 1919 ali preko spletne strani https://starsiotroksveta.si/koronavirus/. Darovalci lahko sredstva nakažejo tudi na TRR SI56 0201 3025 9875 526, naziv akcije skupaj za vsakega otroka, namen char, bic LJBASI2X, referenca: SI12 41103, prejemnik Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana. Lahko se tudi pridružijo Unicefovemu programu mesečnih darovalcev Starši otrok sveta na http://starsiotroksveta.si.