Učitelji za dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj so specializirani večinoma za omejene vrste težav otrok. Gre za specialne pedagoge različnih smeri, socialne pedagoge, psihologe, tiflopedagoge in podobno.

Ti opravijo po eno ali dve uri na teden pomoči pri posameznemu otroku. Lahko so zaposleni na eni šoli, vendar delo opravljajo pri učencih več razredov. Večinoma pa so to mobilni učitelji, ki prihajajo iz šol s prilagojenim programom in zavodov za vzgojo ter izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Takšni učitelji se srečujejo z različnimi otroki, ki se vračajo nazaj svojo skupino ali razred, vsak od njih še v svojo družino, so pojasnili na MIZŠ.

Na NIJZ še vedno priporočajo omejevanje stikov v čim bolj zaprtih skupinah, ki se čim manj družijo med seboj, saj je le tako v šolah za vpletene zagotovljeno varno okolje. To utemeljujejo z možnostjo vnosa okužbe, ki bi se lahko v enem dnevu razširila v velikem obsegu, kar je v nasprotju z ukrepi.

Delna sprostitev ukrepa, kot je dovoljeno delo za učitelje, ki šole ne menjajo, pa bi pomenila tako delo na šoli kot od doma, taka rešitev pa ne bi bila za vse otroke enaka, so še pojasnili na MIZŠ in napovedali, da bodo predvidoma v sredo nadaljevali pogovore.