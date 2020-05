Belgijska predsednica vlade je na obisku najbolj obremenjene bruseljske bolnišnice doživela hladen sprejem. Sophie Wilmès je pred poslopjem bolnišnice v sprevodu pričakalo zdravstveno osebje, ki je avtomobilu, v katerem je sedela premierka, ob mimovozu postopno obračalo hrbet.

To je bil prvi obisk Wilmèsove v bolnišnici Saint Peter, kjer so prvega okuženega bolnika hospitalizirali že 3. februarja.

Predsednica vlade je po obisku bolnišnice na twitterju natresla kup puhlic o delavcih v zdravstvu, vrednotenju njihovega dela in psihičnih bremenih zaradi spopadanja z novim koronavirusom. Posnetki z dogodka pa kažejo, da zdravstveni delavci tamkajšnje bolnišnice nad obiskom predsednice vlade niso bili navdušeni. Zdravniki, medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje je zelo nezadovoljno z načinom, kako se je vlada soočila z epidemijo. Očitajo ji tudi siceršnji porazen odnos do zdravstva, pri čemer je največ kritik na račun krčenja sredstev, slabih plač in pomanjkanja kadra.