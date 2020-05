Zapomniti si velja, da bezgovih cvetov nikoli ne peremo in jih ne nabiramo po dežju, voda namreč z njih spere večino arome. Nabiramo jih v suhem in sončnem vremenu, nato pa jih le očistimo in odstranimo morebitne žužke. Iz posušenih cvetov in posušenih zrelih jagod kuhamo bezgov čaj, ki deluje proti kašlju, bronhitisu in drugim vnetjem dihalnih poti, znižuje vročino in pomaga lajšati tegobe, povezane s sladkorno boleznijo. Iz svežih zrelih jagod ponekod stiskajo okusen bezgov sok, zlasti v Skandinaviji ga prodajajo kot osvežilno pijačo. Iz zrelih črnih jagod (od tod ime črni bezeg) lahko kuhamo marmelado, Madžari iz njih pripravljajo bezgovo vino in celo žganje. Najenostavnejši recept za vso družino so ocvrti bezgovi cvetovi. Zanje pripravimo nekoliko gostejšo in penasto maso za palačinke ali cesarski praženec po svojem najljubšem receptu. Vanjo pomočimo očiščen bezgov cvet in ga zlato rumeno popečemo v ponvi na malo olja ali masla. Medtem ko se cvre na eni strani, mu odščipnemo pecelj in ga potem obrnemo ter popečemo še na drugi strani. Če pri receptu izvzamemo sladkor, ki ga najboljše mase za palačinke tako ali tako ne vsebujejo, lahko tako pripravljene cvetove postrežemo za kosilo – skupaj z veliko skledo listnate solate ali zelenjavno juho. Lahko pa cvetove že prej osmukamo in jih vmešamo v samo maso ter spečemo kot običajne palačinke, sladke ali slane. V prvem primeru jih lahko – kot po navadi – namažemo z dobro domačo marmelado in postrežemo kot sladico, v drugem primeru pa jih napolnimo z nadevom po izbiri in postrežemo kot glavno jed ali prilogo. Šabesa, recept zanjo zagotovo poznate, razredčena z navadno ali mineralno vodo, imenitno odžeja. Nekateri jo radi dodajo penečim vinom in vse skupaj postrežejo z jagodami, vendar je to v primeru vrhunske penine nekako nedostojno. Če vam naštete jedi ne teknejo in ste ljubitelj pečenja na žaru, lahko z bezgom začinite denimo klasično jajčno omako ali kremo, s katero prelijete svoje najljubše dobrote z žara – šparglje, lososa ali sočne goveje zrezke, nemara celo piščančje fileje in podobno. Čevapčiči se zaradi močnejše arome z bezgom bržkone ne bi najbolje ujeli, ampak sto ljudi, dvesto okusov…

SPOMLADANSKA RIŽOTA Z BEZGOVIMI CVETOVI IN TUNINO

SESTAVINE ZA 4 OSEBE 200 g okroglozrnatega riža 2 biolimoni 6 večjih bezgovih cvetov 6 dl vode 2 vejici (citronskega) timijana 1 majhen čili 4 žlice oljčnega olja 1,5 dl suhega belega vina 50 g pinjol 1 žlica masla 600 g svežega fileja tuna 1 rdečo čebulo 2 žlici jedrc granatnega jabolka (po želji) morska sol in sveže zmlet poper

PRIPRAVA

Riž speremo in dobro odcedimo. Limoni operemo, osušimo in z ostrim lupilnikom olupimo rumeni del lupine ter ga prihranimo, beli del lupine olupimo in zavržemo. Krhlje tenko narežemo, sok prestrežemo v lonec. Rezine limone postavimo na stran, rumeni del lupine (brez bele kožice!) pa drobno nasekljamo in dodamo prestreženemu soku. Bezgove cvetove po potrebi očistimo (ne peremo jih!) in 4 osmukamo. Dodamo jih limonovemu soku in zalijemo z vodo. Dodamo še timijan in cel čili, malo posolimo, pokrijemo in pristavimo. Ko zavre, kuhamo 10 minut, nato odstavimo in odstranimo čili.

V loncu na 2 žlicah olja posteklenimo riž in ga zalijemo z vinom, premešamo in postrgamo z dna. Ko vino povre, skozi cedilo prilijemo zajemalko bezgovega prevretka in premešamo. To ponavljamo, dokler riž ni kuhan, a čvrst. Nazadnje primešamo še narezane krhlje limone, pinjole, osmukane cvetke preostalih dveh bezgovih cvetov in maslo. Solimo in popramo, pokrijemo in postavimo na stran.

File tuna narežemo na trakove in nato na kocke velikosti grižljaja. Čebulo olupimo in drobno nasekljamo. V vročo ponev vlijemo 2 žlici olja in takoj dodamo kocke tunine, ki jih med mešanjem na hitro svetlo popečemo z vseh strani, dodamo sesekljano čebulo in po želji jedrca granatnega jabolka, dobro premešamo in po nekaj minutah odstavimo. Bezgovo rižoto nadevamo na segrete krožnike in obložimo s popečeno tunino ter nemudoma postrežemo z enakim vinom, kot smo ga uporabili pri kuhanju.

Čas priprave in kuhanja: 40 minut

GRAHOVA KREMNA JUHA

Potrebujemo:

400 g

(zamrznjenega) graha

1

čebulo

3

stroke česna

1 žlico

masla

1 liter

vrele vode

1

vejico svežega peteršilja

1

vejico luštreka

1 dl

kisle smetane

morsko sol, sveže zmlet pisani poper

Priprava

Čebulo in česen olupimo ter ločeno drobno nasekljamo. Maslo v loncu razpustimo in na njem popražimo čebulo. Ko ta postekleni, dodamo še česen in med mešanjem pražimo, da ta zadiši. Nato nemudoma primešamo grah in zalijemo z vrelo vodo ter solimo in popramo po okusu. Ko zavre, kuhamo na zmernem ognju 15–20 minut. Medtem operemo in sesekljamo peteršilj in luštrek ter ju dodamo v juho. Juho delno ali v celoti zmeljemo s paličnim mešalnikom, nato pa primešamo še smetano in postrežemo. Po želji s popečenimi kruhovimi kockami in okrašeno z nekaj listi peteršilja.

RABARBARA S SMETANO IN PISTACIJAMI

Potrebujemo

400 g

stebel rabarbare

80 g

sladkorja v prahu

3

zrna kardamoma

1

(rdečo) biopomarančo ali rožnato biogrenivko

1/2

limone

1 dl

kondenziranega mleka

2 cm

korenine ingverja

300 g

mastne sladke smetane

2 žlici

zdrobljenih pistacij

Priprava

Pečico segrejemo na 180°C. Pomaranči naribamo lupino in ožamemo sok (1,25dl). Limono ožamemo (0,35dl soka). Oprana stebla rabarbare v enem sloju razprostremo na pekač, obložen s papirjem za peko. Posujemo jih s sladkorjem, zrni kardamomoma, naribano pomarančno lupino, poškropimo s pomarančnim in limonovim sokom. Pokrijemo in pečemo 20 minut. Vzamemo iz pečice, odkrijemo in pustimo, da se ohladi sirupu. Kardamom odstranimo in zavržemo. Polovico rabarbare in nekaj žlic sirupa v mešalniku zmeljemo v pire. Zmešamo ga s kondenziranim mlekom in ščepcem soli. Primešamo nariban ingver. Smetano čvrsto stepemo in ji nežno primešamo rabarbarin pire. Nadevamo v kozarce in čez noč postavimo v hladilnik. Na vrh nadevamo koščke preostale rabarbare s sirupom in posujemo s pistacijami.