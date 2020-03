Vlada in recesija: Vse, kar je treba

Če so v ameriški centralni banki z nedeljskim izrednim znižanjem dolarske obrestne mere za celo odstotno točko nameravali pomiriti finančne trge, jim je poteza, kot je videti, povsem spodletela. Nič boljše je ni s svojimi ukrepi prejšnji teden odnesla evrska centralna banka, saj tudi po njeni obljubi dodatne likvidnosti za bančni sistem delniški tečaji nemoteno padajo. Kar ameriško, evropsko in druga gospodarstva zdaj najbolj potrebujejo, ni centralnobančna magija, ampak preudarna in odločna fiskalna politika »v realnem času«. Drugače rečeno, zdaj morajo nedvoumno znamenje, da bodo storile vse, kar je treba, dati od sebe vlade, vključno z evropsko komisijo.