Pandemija covida-19 je končala več let zdrave rasti v Sloveniji, kjer so gospodarstvo, tako kot v drugih državah, močno prizadeli ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa in sesutje mednarodne trgovine, izpostavlja komisija v poročilu o Sloveniji.

Evropska komisija je danes Evropi napovedala še globljo recesijo kot spomladi, saj je odpravljanje posledic omejitev zaradi pandemije novega koronavirusa bolj postopno, kot je bilo pričakovati tedaj. Napoved za območje evra za letos je poslabšala za odstotno točko na 8,7-odstotni padec BDP, prihodnje leto pa naj bi beležilo 6,1-odstotno rast.

Celotna EU pa naj bi letos beležila 8,3-odstotni padec BDP, prihodnje leto pa 5,8-odstotno rast. V prejšnji, majski napovedi je komisija celotni uniji napovedala 7,4-odstoten padec BDP v tem letu in 6,1-odstotno rast v prihodnjem.

Po poletni gospodarski napovedi bo torej recesija globlja in rast šibkejša, kot je kazalo spomladi. Tudi območje evra bo prihodnje leto beležilo nekoliko šibkejšo rast, kot je kazalo maja, ko mu je komisija napovedala 6,3-odstotno krepitev BDP.