Primer Novič: Čas za popravo napak se izteka

Ljubljanski okrožni sodnik Zvjezdan Radonjić, ki je ob razglasitvi oprostilne sodbe dr. Milku Noviču namesto slednjega v ospredje postavil sebe, je v zadnjem letu dni postal prava medijska osebnost. Kar za sodniški poklic že samo po sebi ni dobro. Potarnal je, da je bil med sojenjem deležen pritiskov, a se ni dal in je razsodil pošteno, česar marsikdo ne bi bil sposoben. Resnici na ljubo podpisana z vso odgovornostjo trdim, da takšnega sojenja v svojih 30 letih poročanja iz sodnih dvoran še nisem doživela. Že od začetka Radonjić ni niti malo skrival, da po njegovem Novič ni kriv. In vsakega, ki bi želel reči kaj drugega, je bilo treba v kali zatreti. Ga ustaviti, mu zapreti usta, ga po možnosti okarati kot majhnega otroka in poslati iz dvorane. Ni izbiral: tožilko, odvetnika žrtvine žene, njo samo, priče, izvedence. Predsednik sodišča Marjan Pogačnik je to dopustil. Tožilkin predlog za sodnikovo izločitev je zavrnil. Češ da je avtoritativen in »mestoma robat v komunikaciji«, a to je vse. S tem mu je dal še večji zagon. Krivdo za to, da bo po povsem pričakovani odločitvi višjega sodišča, da sodbo razveljavi, zadeva verjetno zastarala, bo tako moral nositi tudi Pogačnik.