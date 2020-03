Koronavirus : popravni izpit za EU

Izbruh epidemije koronavirusa (EKV) je spodbudil primerjave z veliko gospodarsko krizo (VGK) 2008 in možnimi posledicami za svetovno in evropsko gospodarstvo. Ko se poskuša poiskati vzporednice in razlike med učinki teh kriz na gospodarstvo, je pomembno odgovoriti na dve vprašanji. Prvo, kaj so bili in bodo primarni dejavniki obeh kriz in kakšno je bilo in bo predvideno trajanje kriz. In drugo, kakšni so pravilni odgovori ekonomskih politik na te krize v Evropski uniji glede na izkušnje z obvladovanjem VGK.