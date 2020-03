Zaradi primera so na francosko Cerkev letele kritike, da so njeni nadrejeni v preteklosti duhovnika ščitili pred preganjanjem.

V času zlorab, ki so se dogajale med letoma 1971 in 1991, so bile žrtve stare od sedem do 14 let. V tem obdobju je bil Preynat vodja skavtov v Lyonu.

Žrtve so že dlje časa obtoževale Preynatovega nadrejenega, lyonskega nadškofa od leta 2002 Philippa Barbarina, da je prekrival zlorabe. Zaradi tega, ker ni prijavil kaznivih dejanj, o katerih se mu je Preynat zaupal leta 2010, ga je sodišče v Lyonu marca lani obsodilo na šestmesečno pogojno kazen. Prizivno sodišče je nato januarja letos kazen razveljavilo in razsodilo, da bi Barbarin moral obvestiti pristojne oblasti, vendar to, da tega ni storil, ni kaznivo dejanje.

Barbarin je sicer ta mesec ponudil odstop, kar je papež Frančišek tudi sprejel. Preynatu je Cerkev julija lani prepovedala opravljati duhovniški poklic.

Sodišče v mestu Saintes na jugozahodu Francije je ob tem danes v luči ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom na oktober preložilo sodni proces proti upokojenemu francoskemu kirurgu, ki je obtožen spolnih zlorab in posilstva mladoletnih oseb. Po oceni tožilstva bi bil to lahko največji pedofilski primer v Franciji.

Sodni proces proti 69-letnemu Joelu Le Scouarnecu se je začel minuli teden. Obtožen je napada na štiri otroke. Tožilstvo sicer meni, da bi lahko v svoji več kot 30 let dolgi karieri zlorabil najmanj 349 žrtev.