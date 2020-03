Henri Michele Piette je leta 1997 ugrabil takrat dvanajst let staro Rosalyn McGinnis ter jo kar 20 let zadrževal in posiljeval. Zgodba na trenutke spominja na avstrijsko kletno pošast Josefa Fritzla ali osemletno kalvarijo Natasche Kampusch. Danes 65 let starega moškega so prijeli leta 2016, ko je ženski uspelo končno pobegniti, pred kratkim pa so ga zaradi ugrabitve in številnih drugih grozodejstev obsodili na dosmrtno ječo in dodatnih 30 let zapora. »Gre za kazen, namenjeno najhujšim zločincem. Piette je žrtev in njene otroke fizično in čustveno zlorabljal kar dve desetletji,« je razsodbo komentiral tožilec Brian J. Kuester. »Žrtev je rodila kar devet otrok, prvega, ko je bila stara rosnih 15 let. Vladavino groze je s svojim pogumnim pobegom končala sama, a na žalost jo bodo strašni spomini najverjetneje spremljali vse življenje. Edino pravično je, da je tudi obsojenčeva kazen tako dolga,« je prepričan.

Tepež, posilstva, davljenje in streli

Piette je v življenje desetletne Rosalyn vstopil kot partner njene mame. Spolno jo je začel zlorabljati še pred ugrabitvijo, po njenih navedbah je mama vedela, kaj se dogaja, in ga sčasoma zapustila. A njega to ni zmotilo pri zločinskem načrtu – januarja 1997 jo je počakal pred šolo in jo ugrabil. Nekaj mesecev prej sta se deklica in možakar »poročila« v zadnjem delu njegovega kombija, za »pričo« je Piette izbral svojega sina, ki je slovesnost pozneje opisal agentom FBI. Z otroki in njihovo »novo mamo« so se potem počasi selili po celih ZDA, nekaj časa so živeli celo v Mehiki. Uporabljali so lažna imena, ona si je morala vsake toliko pobarvati lase in natakniti očala, da je ob morebitnem iskanju ne bi prepoznali. Ves ta čas je Rosalyn posiljeval in zlorabljal na različne načine. Rodila je devet otrok, prvega pri petnajstih letih, nadzoroval jo je s trpinčenjem in grožnjami. Med bivanjem v Mehiki je Rosalyn morala prosjačiti po ulici, da si je njen posiljevalec lahko nabavljal alkohol in droge. Če ga ni ubogala, jo je premikastil s puško, kijem ali steklenicami za pivo, zlomil ji je več kosti, jo davil, nekajkrat jo je celo ustrelil. »Vedela sem, da moram pobegniti, saj se mi bo sicer zmešalo,« je pozneje razlagala.

Leta 2016 je družina v samopostrežni trgovini srečala ameriški par Liso in Iana. »Takoj sta vedela, da je nekaj narobe. Videla sta kopico otrok in opazilo veliko starostno razliko med nama. Skrivoma sta mi ponudila pomoč,« je lani jeseni Rosalyn povedala ameriškemu (televizijskemu) zdravniku dr. Ozu. Ko se je Piette nekega dne onesvestil zaradi alkohola, je z otroki pobegnila k novima prijateljema, od tam pa se po pomoč zatekla na ameriški konzulat. Šele po pobegu je otrokom povedala vso zgodbo. »Šokirani so bili. A res nisem hotela, da bi bili tudi oni tako ranjeni kot jaz. Do njih se je obnašal kot do živali, tepel jih je in jim grozil s smrtjo,« je še povedala televizijskemu zvezdniku. Danes je srečna, da se je njena nočna mora končala, da nikoli več ne bo videla svojega mučitelja in tudi da ne bo mogel nikomur več storiti nič žalega. Piette je lani povedal, da so skoraj vse obtožbe proti njemu lažne, saj da ni nikoli nikogar posilil, sploh pa ne nobenega otroka. »Ljubil sem se le s svojo ženo. Bila sva poročena,« je vztrajal. tak