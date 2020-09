Med spolnimi plenilci tudi mladoletniki, upokojenci, »družinski ljudje« ...

Organizacija Spletno oko je lani dobila rekordno število prijav posnetkov spolnih zlorab otrok, v katerih so prepoznali nezakonita dejanja in jih odstopili policiji. Več je bilo tudi zlorab najmlajših otrok in hujših oblik spolnih zlorab.