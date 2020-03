Na območju Jezerskega - med sestopom s Češke koče v smeri Žrela - se je včeraj poškodoval alpinist, ki je med prečenjem pobočja v globokem snegu zdrsnil in padel čez zaledenel slap, Vikijevo svečo. Po navedbah kranjskih policistov je alpinist najprej drsel kakšnih 30 metrov, nato padel 25 metrov v globino ter se po nadaljnjih 20 metrih drsenja ustavil na manjši izravnavi. Na pomoč so mu priskočili gorski reševalci z Jezerskega, vojaški helikopter in gorska policijska enota.

Reševalci in policisti opozarjajo, da gore nikakor niso lokacije za samoizolacijo, zato odsvetujejo tiste aktivnosti na prostem, pri katerih je večja možnost poškodb, kar velja zlasti za visokogorje (so pa nesreče, kakopak, možne tudi na lažjih in nižjih terenih).

Obisk visokogorja odsvetujejo

»Ljudje naj vendarle razumejo, da so v sedanji epidemiološki situaciji omejitve tudi pri gorskem reševanju in da morajo reševalne službe, torej reševalci, pilot helikopterja, gorksa policijska enota, najprej poskrbeti tudi za svojo varnost,« alpiniste, pohodnike in sprehajalce nagovarja Bojan Kos iz PU Kranj. Reševanje se lahko zaradi zahteve po dodatni zaščiti tako lahko močno zavleče in tudi zaplete, kar v gorah, ki so od prve pomoči že v osnovi zelo daleč, ne pomeni nič dobrega. »Ne tvegajte in ne ogrožajta našega zdravja,« še pravi.

Razmere v gorah so v teh dneh še vedno zimske, kakor bodo tudi v prihajajočih tednih. V Društvu Gorska reševalna služba Jezersko zato svetujejo, da se tudi na nižje ležeče cilje na severnih območjih, kot sta denimo Češka in Kranjska koča na Ledinah, ne odpravljajte brez popolne zimske opreme - čelade, cepina in derez. »Na splošno pa se obiski visokogorja v času epidemije in velike obremenitve zdravstvenih delavcev odsvetuje,« še dodajajo.