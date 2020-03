Julija 2016 je bil na Japonskem najbolj krvav dan v zgodovini države, kjer nasilni zločini niso del vsakdanjika. Satoši Uemacu je v domu za ljudi s potrebnimi potrebami, kjer je leta pred tem delal, z nožem hladnokrvno umoril kar 19 varovancev. Na okrožnem sodišču v Jokohami so ga danes obsodili na smrt z obešenjem. Že pred časom je napovedal, da se na kazen ne misli pritožiti.

30-letnik je živel v prepričanju, da ljudje z motnjami v razvoju, ki s svetom niso bili sposobni dobro komunicirati, nimajo nikakršnih človekovih pravic, poroča japonski Kyodo. Znancem naj bi že prej razlagal, da je treba take ljudi pobiti iz usmiljenja. »Kakšen je sploh smisel življenja za take ljudi?« se je vprašal v intervjuju za japonski časnik Mainiči Šhimbun, svoje dejanje pa upravičil kot nekaj dobrega za družbo.

Mladenič se je 26. julija pred tremi leti in pol pripeljal do varstvenega centra 50 kilometrov izven Tokia. Oborožen je bil z več noži. Razbil je okno v pritličju, vstopil v stavbo ter začel z nožem napadati speče varovance. V 40 minutah je ubil 19 ljudi, starih med 19 in 70 let, še 25 jih je ranil, poroča japonska tiskovna agencija Kyodo. Kmalu zatem se je sam predal policiji.

Je bil tudi sam bolan?

Nekaj mesecev pred napadom je Uemacu predsedniku spodnjega doma parlamenta poslal pismo, v katerem je zapisal, da lahko v dveh dneh »poskrbi« za 470 ljudi. Potrebuje le njegovo dovoljenje. »Hočem, da je Japonska država, v kateri lahko duševno motene evtanaziramo,« je zapisal. Pismo so posredovali policiji, a ta groženj ni jemala resno. Moškega so za dva tedna zaprli v bolnišnico, a ga nato izpustili.

Uemacu je računal na to, da ga bodo razglasili za duševno neuravnovešenega, na kar se je skliceval tudi na sodišču. Umorov ni zanikal, pokesal se ni. Njegov zagovornik je vztrajal, da je bil v času napada pod vplivom drog in sicer marihuane, ki naj bi vplivala tudi na njegovo duševno stanje. Tožilstvo je vztrajalo, da je ne glede na to odgovoren za svoja dejanja in da sodišče zaradi razsežnosti in krutosti napadov ne sme biti milostno. Smrtno kazen je zahtevala tudi mama ene od žrtev. »Tudi najhujša kazen bo premila. Nikoli ti ne bom odpustila,« je dejala za enega od lokalnih medijev.