Tonin bo vse aktivnosti podredil soočenju s koronavirusom Na ministrstvu za obrambo je danes potekala primopredaja poslov med dosedanjim in novim obrambnim ministrom, Karlom Erjavcem in Matejem Toninom. Slednji je napovedal, da se bo še danes sestal s šefom kriznega štaba in civilno zaščito ter prioritetno vse začetne aktivnosti podredil soočenju z novim koronavirusom. Tako dosedanji kot novi minister sta v izjavi poudarila, da je bila primopredaja poslov opravljena korektno in v skladu z navodili, Erjavec pa se je ob slovesu od slovenske politike in javnega življenja vsem tudi zahvalil za dobro sodelovanje v zadnjih 20 letih njegove politične kariere. Novi minister za obrambo je medtem izpostavil oba sklepa s prve seje nove vlade premiera Janeza Janše. »Kot ste bili že seznanjeni, je vlada na prvi seji sprejela sklep, v katerem smo razrešili dosedanjo načelnico generalštaba (Alenko Ermenc, op. a.), prav tako pa je bil sprejet sklep, da se za novega direktorja obveščevalno-varnostne službe imenuje Andreja Osolnika,« je dejal Tonin, ki se že danes posveča tekočim poslom. V tem trenutku ima namreč njegov resor zgolj eno prioriteto, in sicer soočanje z novim koronavirusom. »Po tej primopredaji takoj sledi sestanek s šefom kriznega štaba in civilno zaščito. O vseh nadaljnjih ukrepih boste seveda sproti in ažurno obveščeni,« je zaključil novi minister za obrambo.

Na MZZ primopredaja poslov ministra Cerarja in Logarja Na MZZ danes poteka primopredaja poslov med dosedanjim in novim zunanjim ministrom, Mirom Cerarjem in Anžetom Logarjem. Slednji je napovedal, da se bo še danes po telefonu pogovarjal z vsemi predstavniki slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništev v Italiji, ki jo je pandemija novega koronavirusa v Evropi najbolj prizadela. Logar se namerava še danes slišati tudi z zunanjimi ministri vseh štirih sosednjih držav, Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, s katerimi namerava izmenjati stališča in pogledati stanje dvostranskih odnosov. Še pred tem bo na MZZ izmenjava stanja oziroma podrobna obrazložitev, »kje smo pri odnosih s sosedi pri ostalih vprašanjih na zunanjepolitičnem področju«. Sledili bodo najnujnejši ukrepi, ki jih »moramo sprejeti danes in jutri«, je v izjavi za medije dejal novi slovenski zunanji minister. Dodal je, da bo še nocoj potekal krizni štab za boj proti širjenju novega koronavirusa.

Kozlovičeva prevzela posle na pravosodnem ministrstvu Nova ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je prevzela posle od predhodnice Andreje Katič. Ta je ob primopredaji poudarila, da je veliko načrtovanih projektov žal ostalo nerealiziranih in pozvala novo ministrico, da z delom na začetih projektih nadaljuje. Kozlovičeva je dejala, da se zaveda poslanstva, pristojnosti in odgovornosti ministrstva. Nova pravosodna ministrica se je Katičevi zahvalila za doslej opravljeno delo in napovedala tvorno sodelovanje z vsemi pravosodnimi deležniki, analizo obstoječega stanja na posameznih področjih in na tej podlagi pripravo potrebnih sprememb, ki morajo biti premišljene in domišljene, odločitve pa sprejete odgovorno in brez naglice, so sporočili z ministrstva za pravosodje.

Hojs ob prevzemu poslov pozval k upoštevanju navodil vlade v zvezi s koronavirusom Novi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je danes prevzel posle od Boštjana Poklukarja, se zaveda velike odgovornosti, ki jo prevzema v času epidemije novega koronavirusa, ob tem pa verjame, da bo aktualna vlada uspela ta izziv ukrotiti. Državljane je pozval, da upoštevajo vsa navodila vlade v zvezi s koronavirusom. Hojs se je ob primopredaji zahvalil predhodniku, ki je po njegovih besedah poskrbel, da je resor dobil več sredstev. Stari in novi minister sta se pogovorila o vseh že storjenih in vseh odprtih zadevah na ministrstvu. Poklukar je ob tem spomnil na dosedanje delo v zvezi z migracijami, v zvezi z izboljšanjem statusa in opremljanja policistov, izpostavil pa je tudi delo na nočni seji vlade razrešene generalne direktorice policije Tatjane Bobnar, ki je policijo »vodila nekoliko drugače, bistveno bolj ambiciozno od svojih predhodnikov, in pripomogla k razvoju policijske stroke«. Poklukar je Hojsa seznanil tudi z dosedanjim delom, povezanim z izbruhom novega koronavirusa. V zvezi s tem je Hojs dejal, da Slovenija še nikoli ni bila v tako kritičnih časih, da pa verjame, da bodo v vladi uspeli v prihodnjih mesecih ta izziv ukrotiti. Državljane je pozval, da v prihodnjem obdobju »striktno in iskreno upoštevajo vsa navodila vlade«. »Zadeva je resna, stvari so kritične, verjamem pa, da bomo zmogli ubraniti ta napad,« je poudaril. Sicer pa se Hojs v izjavi po primopredaji ni mogel izogniti novinarskim vprašanjem o zamenjavi Bobnarjeve in imenovanja Franca Kanglerja na položaj državnega sekretarja na notranjem ministrstvu. Glede zamenjave Bobnarjeve je dejal, da je ta izključno posledica njegove želje, da si v ekipo pripelje ljudi, a katerimi lahko sodeluje in jim absolutno zaupa. Kanglerjevo imenovanje na mesto državnega sekretarja pa je, kot je pojasnil, posledica odločitve, da želi imeti ob sebi ljudi, ki so več let preživeli na policiji in ki imajo izkušnje z delom v državnih organih. Hkrati gre po Hojsovih besedah za človeka, ki je na lastni koži izkusil, kaj pomeni politično preiskovati ljudi. Hojs zagotavlja, da se v delo policije ne bo vtikal, je pa po njegovih besedah v zvezi s primerom Kangler veliko vprašanj. »Kako je mogoče, da se delo policije na koncu izkazuje kot povsem neuspešno oz. tako, da ne privede do nekih rezultatov. Če je Kangler karkoli storil narobe, bi pričakoval, da bi v 15, 16 postopkih bilo to že zdavnaj izkazano. Če pa se izkazuje, da ni bilo nič narobe, pa dvomim, da so bili postopki zoper njega korektni,« je dejal.

Vizjak prevzel posle na ministrstvu za okolje in prostor Novoimenovani minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je danes prevzel posle od svojega predhodnika Simona Zajca. S slednjim bosta, kot je spomnil, sicer še sodelovala, saj je vlada Zajca na petkovi nočni seji imenovala za državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zajcu se je Vizjak zahvalil za temeljit in vsebinski primopredajni zapisnik in sodelovanje v času pred imenovanjem. »Te iste probleme, ki pestijo slovenski razvoj, gospodarstvo in nenazadnje tudi slehernega izmed nas, bova lahko reševala tudi naprej,« je dejal. Vizjak je spomnil na svoje tri ključne prioritete. »Prva je res kar se da hitro reševanje problema nakopičenih odpadkov v skladiščih javnih podjetij,« je poudaril. Tu so na ministrstvu že pripravljeni predlogi rešitev in Vizjak je ocenil, da "gredo v pravo smer" in bodo omogočile hitro sanacijo problema na kratek rok. Seveda pa bomo na področju odpadkov potrebovali tudi srednjeročne in dolgoročne rešitve. »Zagotovo mora biti Slovenija pri ravnanju z odpadki samozadostna,« je dejal Vizjak. »Vidimo lahko, kaj se dogaja danes, ko se zapirajo meje. Nastane lahko velik problem,« je poudaril in se zavzel za termično obdelavo odpadkov v Sloveniji. Druga Vizjakova prioriteta je debirokratizacija: »Številni, po moji oceni preobsežni, predolgotrajni postopki onemogočajo hitrejši razvoj, seveda razvoj pod sprejemljivimi pogoji.« Tehtanje med razvojem in okoljem mora biti po njegovi oceni predvsem strokovno, a tudi učinkovito. Tretja prioriteta pa je pospešitev postopkov prioritetnih državnih projektov, ki so pokriti z državnimi prostorskimi načrti. »Mislim da imamo odprtih med 45 in 50 državnih prostorskih načrtov v različnih fazah, nekateri so v popolnem mirovanju, nekateri blizu tega, mislim, da se pospešek da narediti,« je ocenil Vizjak.

Gantar ob primopredaji: Uporaba mask v vsakdanjem življenju nesmiselna Novi minister za zdravje Tomaž Gantar je ob prevzemu poslov od Aleša Šabedra poudaril, da se morajo ljudje zavedati, da gre pri koronavirusu zares. Tudi poteza vlade, ki si je na prvi seji za krajši čas nadela zaščitne maske, je bila po njegovih besedah namenjena temu, »ni pa smiselno, da bi ljudje po mestu hodili z maskami«. Z zaščitnimi maskami je želel nov ministrski zbor po Gantarjevih besedah poudariti namen zaščite. »To je bil poudarek, meni je žal, če je bil narobe razumljen,« je dejal. Poudaril je, da je nesmiselno, da bi ljudje po mestu hodili z maskami, saj so te »dejansko namenjene zaščiti predvsem osebja, ki dela z bolniki in tistim, ki so okuženi, da ne bodo okužili svojih bližnjih«. »Absolutno pa ne, da bi zdaj vsak nosil masko in bo s tem pričakoval, da bo kaj drugače,« je ponovil ob prevzemu poslov od predhodnika Šabedra. Prebivalce je pozval, da lahko sami za preprečevanje širjenja virusa naredijo največ. »Da se ne združujemo v skupine ljudi in da ustrezno upoštevamo higienska navodila,« je dodal. Zaščitna oprema je po Gantarjevih besedah sicer ena osrednjih tem današnje. »Da vidimo na kakšen način, koliko je tega zagotovljenega in kje bomo našli rešitve, da zagotovimo zadostno število zaščitne opreme. Ta je potrebna, je nujna, brez te tudi ukrepi izgubljajo pomen,« je pojasnil. Ob tem je dodal, da drugi trgi zapirajo dobavo, ker se bojijo za svoje področje, verjame pa, da bodo našli rešitev.