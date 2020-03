Omenjena uredba ureja varovanje določenih oseb, objektov, prostorov in okolišev, ki jih varuje policija. Uredba sicer določa več stopenj varovanja.

Po prvi stopnji policija varuje šefa tuje države na državniškem, uradnem in delovnem obisku v Republiki Sloveniji. Druga stopnja varovanja pripada predsedniku republike in vlade, po tretji stopnji pa predsednika DZ, zunanjega, obrambnega in notranjega ministra, po novem pa še vse podpredsednike vlad.

Po nočni ustanovni seji vlade Janeza Janše so sicer sporočili, da bodo podpredsedniki vlade vsi trije predsedniki koalicijskih partneric, torej prvak SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek, predsednica DeSUS in kmetijska ministrica Aleksandra Pivec ter prvak NSi in obrambni minister Matej Tonin. Slednji je torej varovana oseba že po ministrski funkciji, za dodatno varovanje Pivčeve in Počivalška pa je poskrbela danes objavljena vladna dopolnitev uredbe.

Po tretji stopnji sicer policija varuje tudi novoizvoljenega predsednika republike v času do prevzema funkcije ter bivšega predsednika republike in vlade še en mesec po prenehanju opravljanja funkcije. Torej ta pravica še en mesec pripada tudi Marjanu Šarcu, ki je vodil vlado do četrtka zvečer.

Uredba sicer določa še četrto stopnjo varovanja, po kateri so med drugim varovani predsedniki DS, ustavnega sodišča, vrhovnega sodišča, drugi ministri, generalni državni tožilec, direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, generalni direktor policije, pa tudi družinski člani predsednikov vlade in države in bivši predsedniki do enega leta po končanju funkcije.

Podobno uredba deli stopnje varovanja objektov, kjer so sedeži varovanih oseb, tako so tudi v tem delu uredbo dopolnili, da policija po tretji stopnji varuje tudi objekt, v katerem je sedež podpredsednikov vlade.

Uredba je danes objavljena v uradnem listu, veljati začne v nedeljo.

Vlada se je sicer na ustanovni seji odločila za zamenjavo na čelu policije. Tatjano Bobnar je na čelu policije kot vršilec dolžnosti nasledil Anton Travner.