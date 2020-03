Takoj po včerajšnjem imenovanju se je nova vlada sešla na prvi seji. Ustanovili so krizni štab za zajezitev širjenja koronavirusa in večji del štiriurne razprave posvetili ukrepom, ki naj bi jih za obvladovanje epidemije sprejeli v prihodnjih dneh. Kmalu po začetku seje je vlada na twitterju objavila fotografije, na katerih nosijo ministri zaščitne maske.

Kot je po seji povedal novi obrambni minister Matej Tonin, je pobudo, da so opremljeni z zaščitnimi maskami, dal predsednik vlade Janez Janša. »Šlo je predvsem za sporočilo, da moramo paziti eden na drugega in narediti vse, da se širjenje virusa zaustavi,« je dejal Tonin. Kot je priznal, pa zaščitnih mask niso nosili ves čas seje, saj bi jih ovirale pri govorjenju.

Mahnič in Gorenak se selita v Janšev kabinet

Na včerajšnji seji so potegnili tudi cel kup kadrovskih potez. Za podpredsednike vlade so imenovali predsednike treh manjših koalicijskih partneric: gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ministra za obrambo Mateja Tonina in ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec. Na mesto generalnega sekretarja vlade je, tako kot v obeh preteklih Janševih vladah, sedel Božo Predalič. Postavili so tudi tri državne sekretarje v kabinetu premierja Janeza Janše: bivšega poslanca SDS Vinka Gorenaka, veleposlanika Igorja Senčarja in poslanca SDS Žana Mahniča. Za katera področja bodo zadolženi, v sporočilu za javnost niso navedli, po nekaterih namigih pa naj bi Gorenak skrbel za komunikacijo med vlado in državnim zborom, Senčar za evropske zadeve, Mahnič pa za nacionalno varnost.

Mahničeve grožnje generalni direktorici policije Tatjani Bobnar ob nedavnem obisku članov komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb na NPU so se uresničile že na prvi seji nove vlade. Razrešili so jo s čela policije, za vršilca dolžnosti generalnega direktorja pa imenovali Antona Travnerja. Vlada je razrešila tudi načelnico generalštaba Slovenske vojske Alenko Ermenc. Kot je po seji povedal Matej Tonin, naslednik Ermenčeve še ni bil imenovan, po liniji poveljevanja pa bo njene dolžnosti začasno prevzel njen namestnik, brigadir Robert Glavaš. Nova ministrska ekipa je torej nemudoma razrešila obe ženski, ki ju je na čelo omenjenih represivnih organov postavila Šarčeva vlada in za svoji kadrovski potezi požela tudi odobravanje v tujini.