V primerjavi s prejšnjimi sestavami SNAV je novost, da bodo njegovi člani postali vsi trije podpredsedniki vlade, torej. Ob Janezu Janši, Alešu Hojsu, Anžetu Logarju in Andreju Širclju bodo tako za nacionalno varnost odslej skrbeli še Zdravko Počivalšek, Aleksandra Pivec in Matej Tonin. Ne bo pa več v njem ministra za pravosodje, ministra za obrambo - obrambni minister Tonin bo sicer še vedno prisoten v vlogi podpredsednika vlade - in pa, kar je najbolj presenetljivo, vanj več ne sodi direktor Sove. To se pod vsemi dosedanjimi slovenskimi vladami ni zgodilo še nikoli.

Zakaj direktor varnostno-obveščevalne agencije, ki je po svoji funkciji eden najbolj odgovornih za nacionalno varnost v državi, pod Janševo vlado ne bo sedel v svetu za nacionalno varnost, ni jasno. Vprašanja, zakaj v SNAV ni več direktorja Sove smo že poslali vladnemu uradu za komuniciranje. Na odgovore še čakamo.

V valu kadrovskih menjav, ki so sledile prvi nočni seji nove vlade, je bil direktor Sove Rajko Kozmelj eden redkih vodij oziroma direktorjev organov varnostnega aparata, ki ni bil zamenjan, čeprav je bil imenovan s strani vlade Marjana Šarca in je bil posledično v prvi bojni črti obračuna med prejšnjim premierom in Knovsom.