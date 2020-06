Franc Kangler, državni sekretar na MNZ: Kolesarjenje v enem in istem krogu je prireditev!

Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) Franc Kangler deluje bistveno bolj umirjeno kot še pred kratkim, ko je organiziral protivladne proteste in na Facebooku objavljal besne posnetke. Kljub umirjenosti pa ohranja ostra stališča, ki so kompatibilna s politiko SDS in politiko madžarskega premierja Viktorja Orbana.