Najboljša spletna stran javne ali nevladne organizacije je postala ccedit.si izvajalca Kreativna tovarna in naročnika Kemijski inštitut. Naj spletna stran za turizem, dogodke ali prosti čas za leto 2021 je alpinehomesteadbled.si, ki jo je za podjetje Plantea postavil Innovatif. Naj predstavitev produkta ali storitve pa se nahaja na naslovu vilamadeleine.si, to spletno stran je postavila Kreativna tovarna za Rocco nepremičnine.

Najboljšo spletno stran za otroke in mladino astra.si je izdelal Klemen Selaković za Andreja P. Škrabo. Naj predstavitev podjetja ali startupa je agencija101.si, za katero stoji istoimenska Agencija 101 kot izvajalec in naročnik. Naj medijska ali novičarska spletna stran je marketingmagazin.si izvajalca Enki in naročnika Medijski partner. Z naj spletno trgovino se ponaša Ljubljanski grad, postavil pa jo je Innovatif na naslovu friderik.ljubljanskigrad.si. Naj spletna stran izobraževalnih in znanstvenih organizacij pa je alternatorscience.si ZRC SAZU izvajalca Innovatif.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Register.si na tem tekmovanju iščeta najboljše spletne projekte podjetij, ustanov, uradov in posameznikov, »ki domujejo in si dovolijo odpreti vrata v digitalen svet na domeni .si«, so zapisali na spletni strani Netka. »Na spletu je zrasel bogat ekosistem spletnih projektov, ki si zaslužijo širšo prepoznavnost. S to nagrado komuniciramo slovensko spletno identiteto, podpiramo domače spletne projekte, razvoj, ustvarjalnost in domiselnost ustvarjalcev ter hkrati spodbujamo uporabo nacionalne domene .si,« so še dodali.