Luka Kranjc in Luka Lindič, člana AO Celje Matica, sta januarja odpotovala v Patagonijo brez pričakovanj, njun glavni cilj je bila kakovostna plezalna izkušnja in varna vrnitev domov.

»Cilj sva izpolnila, saj sva doživela odlično plezalno izkušnjo in se varno vrnila domov,« sta povedala za Dnevnik po vrnitvi. »Vsekakor se je splačalo vztrajati kljub temu ali prav zato, da je bilo nekaj negotovosti in uspeh še zdaleč ni bil zagotovljen.« Smer v jugovzhodni steni St. Exuperyja, ki sta jo »napadla« Krajnc in Lindič, sta že leta 1994 poskušala splezati Argentinca Galgo in Horacio Gratton, a sta po sedmih raztežajih obrnila.

Letošnjo plezalsko sezono v Patagoniji je krojilo slabo vreme in naveza dveh Lukov se je vzpona lotila že ob prvi priložnosti, a sta po 12 preplezanih raztežajih zaradi težavnosti stene in prevelike stopnje tveganja obrnila in se vrnila v dolino. »Po nekaj dneh počitka nama previsna stena, skozi katero sva zaslutila prehod, v glavi ni dala miru. Odločila sva se, da nabereva več opreme in ob naslednjem vremenskem oknu spet poskusiva,« sta povedala. Dvajsetega februarja sta še enkrat preplezala že znanih 12 raztežajev, bivakirala in naslednji dan zagrizla v nepoznani previsni del stene. »Po nekaj boja in negotovosti sva našla neverjeten prehod skozi najstrmejši del. V dvanajstih urah sva preplezala le pet raztežajev, se pridružila obstoječi smeri Le Petit Prince in drugič bivakirala. Tretji dan sva nadaljevala po smeri do sedla in po zahodni steni splezala še šest raztežajev do vrha St. Exuperyja. Sestopila sva po Italijanski smeri, ponoči dosegla šotor na skalni rami in utrujena, a izpolnjena padla vanj. Peti dan sva z vso opremo sestopila v dolino,« sta alpinista opisala plezalno avanturo in dodala, da je smer Mir (njeno težavnost sta ocenila z A3, 7a+, 70°) ponudila začinjeno izkušnjo v najstrmejši alpski steni, ki sta jo doslej plezala.

»Plezanje je potekalo po zelo strmi in mestoma previsni skalni steni. Snežnih odsekov je bilo malo in niso predstavljali večjih težav, največ vprašanj nama je postavljal previsni del stene, prek katerega sva našla odličen prehod po naravnih razčlembah,« je povedal Luka Krajnc. »Stena naju je dodobra izzvala in postregla s pravšnjo mero negotovosti, to pa je najino izkušnjo še okrepilo.«

Krajnc in Lindič sta skupaj plezala v Patagoniji že leta 2015, takrat so s Tadejem Krišljem opravili vzpon na Cerro Torre, Kranjc in Krišelj pa sta preplezala tudi prvenstveno smer Blockbuster v Mojon Roju. »Želja v patagonskih stenah je še ogromno, verjetno vseh niti ne bova uresničila,« odgovarja Krajnc na vprašanje o njunem naslednjem patagonskem cilju. »Vsekakor naju najbolj privlačijo prvenstvene smeri, ki naju navdajo z občutkom radovednosti ob odkrivanju novega terena.«